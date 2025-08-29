Por Erika Eunice

Santo Domingo. Este año 2025, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, cumpliendo el encargo institucional de honrar los hechos destacados de nuestro calendario patriótico, viene conmemorando el 60 aniversario de la Revolución Constitucionalista de abril de 1965, evento militar y popular que se produjo como respuesta al golpe de Estado contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y el desconocimiento por medio de la violencia del orden democrático en el 1963.

En tal sentido, el presidente de la institución protocolar de los rituales patrios, Juan Pablo Uribe, le entregó al doctor Euclides Gutiérrez Félix cuyo nombre y accionar están ligados fuertemente a la referida efeméride, la Medalla Conmemorativa de la Revolución Constitucionalista y guerra patria de 1965 conjuntamente con la Bandera Nacional manifestando: “Merecida entrega al que fuera un dirigente del patriotismo y la constitucionalidad reclamada militantemente por civiles y militares que dignificaron la nación dominicana, siendo Euclides Gutiérrez viceministro de Interior y Policía y posteriormente ministro del Gobierno Constitucional de la República en Armas, presidido por el héroe nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó”.

En la ceremonia organizada para tales fines donde la memoria brotaba desde la dominicanidad combatiente, resistente y nostálgica imágenes de compromiso nacionalista, Uribe resaltó “el decoroso mérito que estampó a Euclides Gutiérrez al estar desde la hora primigenia y estelar del llamado revolucionario en la primera fila de la trinchera del honor del pueblo dominicano hace 60 años”.

La emotiva distinción contó con la presencia de su esposa Flavia García, del historiador y numismático Miguel Estrella, así como familiares y colaboradores de Efemérides Patrias.