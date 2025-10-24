En Día de la Cosmetóloga reconocen labor de destacadas profesionales

Fuente externa

Santo Domingo. La Comunidad Dominicana Cosmetología con Propósito, celebró recientemente el Día de la Cosmetóloga, con una actividad social, que tuvo como escenario el Colegio Médico Dominicano, y permitió reconocer a profesionales de esta ciencia que procura el cuidado, la mejora estética y de la salud, por su

delicado servicio.

En la actividad participaron 80 personas invitadas, pertenecientes a distintos ámbitos del sector salud. La doctora Erika Pérez, ofreció las palabras de bienvenida, en las que recordó que ser cosmetóloga no es solo aplicar técnicas, es tocar vidas. Tener el privilegio de ayudar a que otros se vean y se sientan mejor. Y eso, colegas, no tiene época ni moda, porque es un don.

“Gracias a cada uno por su presencia, alegría y hacer de este encuentro un espacio lleno de energía bonita. Gracias también a todos los laboratorios y patrocinadores que nos acompañaron y apoyaron esta celebración”.

De su lado, Israelina Peña, presidenta de la Comunidad Dominicana Cosmetología con Propósito, enfatizó que con esta efeméride se celebra la unión, el crecimiento y la pasión compartido por esta hermosa profesión. La entrega, alegría y disposición constante.

Por lo que, esta ocasión reconoció con medallas, en señal de gratitud, por ser inspiración y de cariño, a cuatro profesionales fundamentales en la fundación. Es el caso de las cosmetólogas: licenciada Rosalba Peralta, Eulalia

Ceballos, miembras fundadoras, quienes “representan el espíritu más genuino de esta familia. Siempre listas para colaborar, enseñar, y aportar. Sin esperar nada a cambio. Han ofrecido su tiempo, conocimiento, cariño, y gracias a eso, hemos crecido”.

De igual forma a Vianny Abreu, Erika Pérez, integrantes de la actual directiva. Porque, desde la directiva han caminado dando ejemplo de compromiso, constancia y amor por la profesión. Siendo apoyo firme, guía silenciosa y presencia activa en cada paso que damos como comunidad”.

Participaron como patrocinadores: Pibukor, Ioox, Eucerin, Dermasolucion, Exel y Shalom, Repechage, Martiderm, Productos CID, SUMME Cosmetic, Anacell, Arjo, Pharmatech, Sesderma, MCCM, Rose Distribution, Fagil, Dermclar, Biocaribe, Martiderm, ACM, Valuge, Isispharma, Medihealth y Lasaj.

Esta fundación, Comunidad Dominicana Cosmetología con Propósito, acciona en nuestra sociedad desde el año 2022, con el en interés de ofrecer bienestar a las personas mediante servicios y recomendaciones del cuidado de la piel y la aplicación oportuna de cosméticos.

Se recuerda que la Cosmetología es arte y ciencia que utiliza técnicas, métodos y tecnología en los servicios que ofrece. Contribuye a realzar la belleza de las personas, y esto a su vez permite el alcance de niveles de bienestar y felicidad. “La belleza que transformamos afuera comienza con la pasión que llevamos dentro”.