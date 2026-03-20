En el Dia Mundial De La Poesía

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Santo Domingo.-El poeta, escritor y artista multidisciplinario dominicano Pastor De Moya afirmó que hoy más que nunca en el mundo existe la necesidad de la poesía, ya que ella sirve para poner en orden al mundo y crearle el caparazón armónico y espiritual que tienen las palabras, generalmente utilizadas por los escritores para subrayar las más hondas aspiraciones.

Al celebrarse este 21 de marzo el Día Internacional de la Poesía, De Moya dijo que la poesía además de servir para despertar y hacernos más sensibles, constituye el mecanismo que potencia el deseo por la palabra, el deseo ferviente por el más alto decir.

“No es exagerado decir que la poesía es el lenguaje de los dioses, que la poesía es el lenguaje del misterio, pero lo más importante que la poesía es el lenguaje de lo cotidiano. Y si usted lo duda nada más tiene que ir a buscar y leer a un autor como César Vallejo”, dijo el reconocido autor.

De Moya, quien es Premio Nacional de Cuento, dijo que el escribir o leer poesía es participar de la unión misteriosa de las palabras que contienen música, ritmo, sentido, belleza. “La poesía llama al diálogo con nosotros, nos pone en contacto con lo diverso”, manifestó.

Para el escritor De Moya, quien es viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, que haya un Día Internacional de la Poesía, no significa que haya para la poesía un solo día, pues todos los días usamos las palabras, “todos los días nos ponemos en contacto con la poesía, sin saberlo, sin sospecharlo a veces”.

“Abogo para que la poesía se lea en las escuelas, para que la poesía, una de las formas lingüísticas más usadas, no sea vista como un género de efemérides. Debe, inclusive volverse a la costumbre que tenían algunos pueblos de leer un poema antes de comer o acostarse”, dijo.

A juicio de De Moya, la poesía es un género que tiene larga vida, un género que nunca desaparecerá y que cuando muchos creen que va a morir o que está en el olvido, muestra una salud envidiable. “Nada más hay que observar la cantidad de libros que se publican, la cantidad de personas que escribe poesía”.

Pastor De Moya, oriundo de La Vega, es narrador, poeta y artista visual.

Su obra ha sido galardonada con numerosos premios: Premio Nacional de Cuentos 2002. Buffet para caníbales; libro más hermoso y más valioso 1996 El alfabeto de la noche;

También es premio especial del jurado, 2.º Festival Latinoamericano de Cine y Video, Buenos Aires 2004 por su obra Acrílica y sopa de hongos; premio Internacional de Artes Visuales «Miniaturas en Portada 2006», categoría arte-objeto, obra «El libro del paladar viscoso».