En su esfuerzo por “salvar” a Manuel Jiménez, Jhonatan Liriano “embarra” a los regidores del ASDE + Vídeo

Jhonatan Liriano es el dinámico portavoz del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y, en el poco tiempo que tiene en el cargo de Director de Comunicaciones del ASDE, parece que ya ha aprendido algunas formas de actuar de su jefe inmediato.

Al igual que hizo Jiménez a principio de año cuando embarró a los regidores tras acusarlos de querer aumentarse el sueldo, esta vez, Liriano también recurrió a pretender culpar a los concejales de las consecuencias de lo que parecen ser señales de falta de gerencia dadas por el alcalde.

Siempre es más fácil culpar a otros de los errores propios. Y ya Manuel Jiménez ha demostrado que le gusta ese tipo de conducta y Liriano, quien aún no ha sido confirmado en el cargo por el Concejo de Regidores., se fue a un programa de la radio donde también “embarró” a los regidores.

El portavoz de Jiménez accedió a ser entrevistado en el popular programa “El Imperio de la Tarde”, que se transmite por la emisora abierta “La Súper 7”, y es retransmitida en el canal de Youtube Super7FM.

Ocurre que, en algún momento, un vecino de Santo Domingo Este le pregunta, por medio de uno de los periodistas que hacen el programa dijo:

-“Pregúntale a Jhonatan que por qué el alcalde violentó el presupuesto aprobado por la Sala Capitular, donde solo podía usar 100 millones (de pesos) y usó más”.

De inmediato, con aire de ser una persona muy bien informado, pero con una sonrisa que mostraba cierto nerviosismo, el portavoz del alcalde respondió:

-“Bueno, miren, ese ha sido también, ese ha sido otro de los puntos muy importantes, a José Miguel (el radio escucha) gracias por la pregunta porque nos permite hacer la aclaración”.

Y siguió “aclarando” en los siguientes terminos:

-“Ese ha sido otro de los puntos más importantes de lo que se ha hecho. Todo se ha hecho, o se ha tratado de hacer, cumpliendo con las normativas nacionales: con asesoría de los técnicos de compras y contrataciones; cumpliendo los tiempos; y también cumpliendo con ordenanzas del mismo concejo municipal. Entonces, los fondos que se han utilizado para la adquisición de camiones están relacionados con una declaratoria de estado de urgencia que hizo el concejo municipal y ahí no hay ningún tipo de problemas. En el portal institucional están todos los procesos. Ahí no habrá ningún tipo de problemas. Puede estar tranquilo José Miguel. Incluso, por cumplir los tiempos y los procedimientos constitucionales y legales es que se ha tardado un poco más la respuesta, porque hubo un tranque de varios meses para la aprobación del estado de urgencia: Teníamos mucha basura, y para algunas personas entendían que no era urgente y por eso tardamos un poquito más en la adquisición de los nuevos camiones”.