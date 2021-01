Envían a Comisión Proyecto que exige a las ARS devolución 5 mil millones de pesos

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,595 Nuevos 186,383 Fallecidos: +1 Nuevos 2,428 Recuperados: 140,217 Activos: 43,738

Por Ramón Peralta

La Cámara de Diputados, envió a la Comisión de Seguridad Social el Proyecto de Resolución que busca que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) devuelvan cinco mil millones a la Cuenta de Atención a la Salud de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

El proyecto, de la autoría del diputado peledeista Rafael Castillo, advierte que las últimas decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) podrían dejar al sistema de salud sin dinero en dos meses.

En este sentido, consideró que se hace necesario que el dinero que se paga a las ARS por mantener el servicio de salud a los trabajadores afectados por suspensiones y cancelaciones por la pandemia sea pagado por el Seguro de Contingencia para Enfermedades Extraordinarias, previsto en el Literal d) del artículo de la ley 87-01 de Seguridad Social.

El representante por Santo Domingo Este consideró que la fuente de financiamiento asumida por el CNSS amenaza la viabilidad y sostenibilidad del sistema de seguridad social, debido a que los fondos utilizados para financiar estos servicios provienen de la Cuenta de Atención a la Salud, que es el Fondo de donde se financia la salud de todos los cotizantes del sistema, y que en ocho meses se le han sacado alrededor de cinco mil millones de pesos.

El legislador expresa que tal situación genera sospecha de que pueda existir un oscuro negocio multimillonarios que involucra a las organizaciones de salud del sistema y al CNSS, igualmente ve muy extraño que la SISALRIL no haya intimado a las ARSs para cobrar el seguro de contingencia de enfermedades extraordinarias, que es un requisito obligatorio para operar en el sistema según el artículo 150 de la referida ley, y que es de donde debe salir el pago de estos servicios, no de las reservas de la cuenta atención a la salud.

El Diputado Rafael Castillo recordó que con la llegada de la pandemia una cantidad importante de empresas vieron afectadas sus operaciones y se vieron en la necesidad de suspender y cancelar a una gran cantidad de trabajadores.

Castillo explicó que ante el desafío sin precedentes que la propagación del coronavirus presentó al país, el Gobierno lanzó un paquete de medidas con el fin de preservar empleos y apoyar a los sectores productivos, en tal sentido se creó el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE), que transfiriere RD$8,500 mensuales a los empleados formales que fueron suspendidos de sus labores.

Así mismo el CNSS, mediante la resolución No. 492, decidió mantener por sesenta (60) días, junto a sus dependientes directos y adicionales, los derechos del Seguro Familiar de Salud (SFS) en especie y sin disfrute de las prestaciones en dinero, siempre y cuando los empleados estuviesen incluidos en la factura pagada del mes de febrero del 2020.

Además de la medida anterior, se aprobó extender a noventa (90) días el plazo de cobertura de los recién nacidos para garantizarles los beneficios del sistema de la seguridad social, sin contar con Numero de Seguridad Social (NSS) y así permitir a las ARS realizar el reclamo retroactivo de los per cápitas correspondientes, desde el mes de marzo hasta mayo del 2020.

La prolongación de la crisis provocada por la pandemia ha obligado al CNSS a seguir modificando dicha resolución para continuar ofreciendo los servicios a quienes permanecen en este estado hasta la fecha.

El congresista aseguró que estas medidas asumidas son correctas, mas no la fuente de financiamiento, sí lo que se busca es garantizar los derechos de los afiliados, de igual manera lamenta que en materia de pensión no se tomaron medidas a favor de ese personal, ya que a esos mismos trabajadores no se le está pagando el seguro de vida, que es el que otorga pensión por discapacidad o sobrevivencia.

Las explicaciones fueron dadas por el diputado a una comisión de sus representados, luego de que el proyecto fuera enviado a comisión. Con la iniciativa de Castillo, el país recuperaría la respetable suma de cinco mil millones de pesos