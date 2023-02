Envían a juicio de fondo cinco hombres violaron y robaron mujer en Villa Mella

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

Al acoger la solicitud de la fiscal María Antonia Sánchez, de Litigación Inicial de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, un tribunal de la instrucción dictó auto de apertura a juicio de fondo a cinco hombres imputados en robo, agresión y abuso sexual contra una mujer, en Villa Mella, en el municipio de Santo Domingo Norte.

Los enviados a juicio de fondo son Leonardo Núñez Martínez (a) El Gago, Andy de Jesús Peña Valle (a) Andy, Nelson Volivar Báez Roa y/o Carlos Mendoza Rocha (a) Carlito y/o El Cojo, Ismael de la Cruz Encarnación y Ronal Alberto Mejía (a) Willy, de 23, 25, 24, 26 y 24 años de edad, respectivamente.

En el denominado juicio a las pruebas, la jueza Belka Zaira Guzmán, del Noveno Juzgados de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, acogió la solicitud del Ministerio Público.

El grupo fue acogida la imputación de robo agravado, agresión y abuso sexual contra la señora Luiyina Isabel Ramos Regalado, de 29 años de edad y madre de tres hijos.

El suceso ocurrió la madrugada del 22 de diciembre del 2021, tras el grupo de malhechores irrumpir violentamente en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Cachimán, del referido sector y municipio.

Los enviados a juicio de fondo, penetraron a su residencia con cuatro pistolas, y luego de agredir sexualmente a la mujer delante de su hijos y el esposo, la despojaron de 150 mil pesos producto de la venta de ropas de paca y un televisor plasma.

“Yo ese día me levanté y fui a revisar a los tres niños. Volví y me acosté, pero sentía algo, vi una sombra e inmediatamente tiré el grito, uno se me tiró encima y me tapó la boca, y me dijo dame el celular que está ahí debajo de la almohada”, dijo la mujer durante las investigaciones.

Los malhechores, que había penetrado abriendo los candados de la galería y por la puerta de cristal, ya habían amarrado al esposo, el señor Edwin Miguel Navarro, y encañonados a sus hijos, de 7, 9 y 12 años de edad, respectivamente.

“Ahí mismo cogieron a mi esposo y amarraron y uno le dijo ya nosotros estamos adentro. Cuando yo voy donde la niña la tenían con una pistola a ella, yo me asusté e hice así pata atrás. Ellos parece que los despertaron antes, porque estaban los tres sentados y el hombre con la pistola”, indicó.

La mujer víctima dijo que no resistió las agresiones y abuso sexuales en su contra de manos de los malhechores, en busca de preservar la vida de sus hijos y su conyugue.

El grupo fue posteriormente arrestado por separado por los investigadores policiales, mediante la orden de arresto No. 973-2022-EMES-00362.

El justiciable Ismael de la Cruz Encarnación, señalado como el principal agresor sexual de la víctima, fue capturado luego de ser herido de bala en el sector Los Solares de Los Botados, del municipio de Yamasá, provincia Monte Plata.

De acuerdo a un informe policial, el encartado sacó un arma de fabricación artesanal (chilena), con la cual enfrentó a los agentes, quienes se vieron en la necesidad de realizarle un disparo, ocasionándole una herida en su pierna derecha.

Al dictar Auto de Apertura a Juicio, el tribunal acogió la acusación de violentar los Artículos 265, 266, 330, 331, 379, 382, 384 y 385 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la Asociación de Malhechores, agresión y violación sexual, así como robo agravado en casa habitada.