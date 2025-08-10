Envían a prisión a hombre implicado en estafa electrónica

Enviado Por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al establecer el Ministerio Público con diferentes evidencias la vinculación de un hombre a una estafa electrónica de más de RD$4 millones, un tribunal de Santo Domingo Este le impuso tres meses de prisión preventiva.

Rony Espíritu Ciprián deberá cumplir la medida privativa de libertad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

Espíritu Ciprián cometió el hecho junto a Marcelino Martínez Pérez (prófugo hasta el momento) en perjuicio del señor Anthony Baptist Mallen, estafado con un total de cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil pesos (RD$4,265,000).

En torno al caso, el Ministerio Público ha establecido en el proceso que el pasado 6 de mayo, aproximadamente a las 4:05 de la tarde, mientras la víctima se encontraba en su residencia en el sector Cansino II, municipio Santo Domingo Este, Martínez Pérez le escribió vía la red social de Instagram, desde el perfil Marcelino Martínez 07.

Durante la conversación Martínez Pérez se presentó como amigo y la víctima pensó que se trataba de una persona conocida, por lo que accedió a la propuesta de invertir en un negocio en el cual obtendría ganancias de un 50% en tres días.

La solicitud de medida de coerción señala que Martínez Pérez le dijo a Baptist Mallen que necesitaba un inversionista y le envió el número de cuenta de una entidad bancaria para que le realizara los depósitos. Dicho número de cuenta se encuentra a nombre del hoy privado de libertad, el motoconchista Rony Espíritu Ciprián.

A partir del pasado 8 de mayo la víctima realizó varios depósitos a dicha cuenta por diferentes montos hasta completar la indicada suma, dinero este que fue retirado por el imputado Espíritu Ciprián, según sus movimientos bancarios.

El fiscal litigante Waldimir Reynoso aportó diferentes evidencias testimoniales, documentales y procesales con las cuales sustentó la solicitud de medida de coerción ante el juez Kelvin Henríquez.

La investigación está a cargo de la fiscal Francia Moreno, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual de la Fiscalía de Santo Domingo Este.