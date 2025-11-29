Por Isaura Estévez

Rafael Castillo, quien a principios de semana hizo junto a Rafael Paz y otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo un llamado para que toda la militancia del partido verde asista a la Marcha del Pueblo, estableció una meta de mil personas para su equipo de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este.

Según la fuente, Castillo expresó: “Yo vengo de una cirugía y los médicos me recomiendan que no coja sol, pero yo, de todas maneras, asistiré a la marcha, porque no hay excusa para perderme esta actividad en defensa de la población que hoy sufre apagones, alto costo de la vida, delincuencia, un seguro de salud colapsado, la caída del aparato productivo y otros males que creíamos superados”.

El diputado recordó que en las elecciones pasadas ese equipo le aportó más de 9 mil votos, y que para esta marcha les está pidiendo que lleven al menos un 15 % de los votos obtenidos.

Según la fuente, esa misma reunión Castillo la sostuvo con sus equipos cercanos de las circunscripciones 1 y 3, donde colocó metas similares.

Castillo pidió a los compañeros llenar las guaguas que se asignen en cada sector, sin importar quién sea el responsable. Además, solicitó que quienes no quepan en los autobuses de los compañeros le avisen, porque él hará cualquier sacrificio para que la marcha esté a la altura de la coyuntura política del momento

Los seguidores de Castillo lucen entusiasmados con la actividad y confían en que aportarán tres mil personas de todos los rincones de Santo Domingo Este.