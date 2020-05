¿Es posible que algún colaborador de Manuel Jiménez lo pusiera a mentir? + Documentos

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 9,376 Fallecidos: 380 Recuperados: 2,286 Activos: 6,710

Por Robert Vargas

En la más reciente sesión del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, (ASDE), el alcalde Manuel Jiménez hizo una “revelación” que, por su gravedad potencial, llamó la atención de todos los presentes en la Sala Capitular.

Debo admitirlo, llegué tarde a la sesión arriba mencionada y no pude escuchar lo que dijo el alcalde, pero luego tuve toda la información cuando una colega llegada del Distrito Nacional me cedió los trozos de vídeos con la intervención de Jiménez ante los regidores.

-“Estamos procediendo hacer el pago de los seguros, incluyendo el seguro contra incendio del Palacio Municipal, el seguro de los vehículos de motor del ayuntamiento, los cuales están vencidos hace tres años y cuya suma del pago de los mismos asciende alrededor de los 4 millones de pesos“, dijo Jiménez.

Se trata de una información grave. Muy grave. Tanto, que el alcalde se apresuró a decir lo siguiente con firmeza y seguridad:

–“(….) El seguro de los vehículos (tiene) tres años (que no se paga). Cualquiera de los vehículos del Ayuntamiento que, Dios no lo quiera, tenga un accidente no tendría ningún reclamo (porque) no tienen seguro. Por si acaso Usted ve un vehículo del Ayuntamiento, pónganse en la acera no vaya a ser cosa que (…) no hay seguro para cubrir los daños. Eso es urgente porque es una cosa increíble pero es así; los vehículos no tienen seguro. El seguro de aquí está vencido por tres años. Tenemos una deuda de alrededor de cuatro millones (de pesos)”.

¿Y si esa denuncia-información es falsa?

Una fuente vinculada al Ayuntamiento, que ha pedido reserva de su identidad, ha entregado a Ciudad Oriental dos evidencias contundentes que parecen desmentir de forma rotunda lo dicho por Jiménez, al menos lo relativo a la presunta deuda relacionada con los seguros de los vehículos.

Uno de esos documentos es la copia del cheque número 161167, de fecha 01-04-2020, girado por el ASDE a favor de Seguros Banreservas por la suma de RD$1,083,179.59. (un millón, 83 mil, 179 pesos con 59 centavos).

Según muestra la copia del cheque, firmado por el entonces alcalde Alfredo Martínez, es para pagar dos facturas correspondientes a enero de este año 2020 y otra de junio del año pasado por concepto de la “primera de cuatro cuotas correspondiente a la póliza No. 2-2-502-0076295, por renovación de la póliza de seguros de los vehículos” del ASDE, según un documento anexo.

La fuente recordó que los seguros se pagan anualmente y se puede cumplir con ese compromiso en cuotas.

Seguros Banreservas, a su vez, emitió el recibo número 12134039, de fecha 27/04/2020, correspondiente al monto arriba mencionado y la Intermediaria de la póliza Vivian Altagracia Sanchez Acevedo, según muestra el documento.

Si estos documentos son correctos, entonces la flotilla de vehículos del ASDE tienen seguro al día y el alcalde Jiménez habría cometido un error mayúsculo.

Sin embargo, la fuente asegura que “La póliza de vehículos de motor fue saldada hasta su vencimiento en el mes de febrero 2020 y se procedió a tramitar la renovación antes del vencimiento, específicamente en el mes de enero 2020, acordando con seguros Banreservas que sería pagada en cuatro cuotas de igual cantidades, procediendo al primer pago por valor de RD$1,149,872.18, mediante el cheque no.161167 de fecha 01/04/2020”.

No estaría demás que el funcionario escarbe en los archivos del Ayuntamiento para confirmar o desmentir esta información que parece dejarlo mal parado.

Las fuentes vinculadas al ASDE han prometido aportar nuevas documentaciones relativas a las declaraciones del alcalde Manuel Jiménez.