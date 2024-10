Escogido anuncia partidos de fogueos pretemporada

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

JUBEY, Boca Chica.-Los Leones del Escogido informaron que disputarán seis partidos de preparación, de cara a la temporada 2024-25 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El primero será el sábado 5 de octubre a las 11:00 de la mañana contra las Águilas Cibaeñas, en el estadio Cibao de Santiago.

El lunes 7 viajarán a La Romana, para medirse frente a los Toros del Este, también a las 11:00 a. m., en el parque Francisco A. Micheli.

El martes 8 de octubre a las 10:00 de la mañana, los Leones recibirán en la Academia de los Yankees de Nueva York en Boca Chica a los Tigres del Licey, conjunto al que volverán a enfrentar el viernes 11 en el estadio de la Fuerza Aérea, a las 11:00 a. m.

En los últimos dos juegos de pretemporada los Leones enfrentarán a las Estrellas Orientales.

El primero será el sábado 12 de octubre en San Pedro de Macorís y el segundo el lunes 14, en la Academia de los Yankees de Nueva York. Ambos comenzarán a las 12:00 del medio día.

FECHA JUEGO SEDE HORA

Oct 05 Escogido vs Aguilas STGO 11am

Oct 07 Escogido vs Toros LRO 11am

Oct 08 Escogido vs Licey BB CITY 11am

Oct 12 Leones vs Estrellas SPM 12m

Oct 13 Estrellas vs Leones JUBEY 12m

Oct 14 Licey vs Escogido JUBEY 11 am

NUEVOS MIEMBROS DL ESCOGIDO

El Escogido recibió hoy a los lanzadores Michael Ynoa y Odalvis Javier, adquiridos en el receso de campaña, además del zurdo Joel Valdez, seleccionado en la séptima ronda del Draft 2024.

También el pitcher Yorlin Calderón, elegido en el Draft 2023 y el infielder Abiatal Avelino. El jugador del cuadro Ambioris Tavárez, también del Draft 2023