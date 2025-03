Escudos Municipales Y Marcas Ciudad

Por Waldys Taveras.

Como resultado de la decisión del Concejo de Regidores, y a solicitud del Alcalde Dio Astacio el Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este, tiene un logo marca ciudad acompañado del eslogan «Costa del Faro, Gente que Brilla» lo que ha generado un debate por la confusión que existe entre el escudo y bandera institucional de un gobierno local y la marca ciudad y su eslogan.

Es preciso establecer que la marca ciudad, no sustituye el nombre ni el escudo institucional del gobierno de la ciudad ya que el escudo de una ciudad representa su herencia histórica, cultural y social constituyendo signo de autoridad que validan la documentación de carácter oficial del gobierno local.

La adopción del escudo y la bandera del gobierno de una ciudad de la república dominicana, está regulado por el art. 139 de la Ley 176/07, del Distrito Nacional y los Municipios que dispone: La adopción de escudos y banderas municipales requerirá el acuerdo de las dos terceras partes de la matrícula del concejo municipal, con expresión de las razones que la justifiquen. Por ser una disposición legal su uso es de obligatorio cumplimiento para las autoridades y ciudadanos de una ciudad, mientras la marca ciudad no tiene disposición legal que la regule, en consecuencia, su uso no es obligatorio para los ciudadanos.

Una marca ciudad es una estrategia de marketing que busca crear una identidad propia para una ciudad, basado en valores, características que la diferencian de otras ciudades teniendo como objetivo promover las inversiones en el desarrollo económico del territorio, estas inversiones pueden ser en el turismo, en la industrita manufacturera o minera con lo que se busca generar un sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Reciente como parte de la red la Red de Ciudades y Autoridades Locales, disfrute del trabajo titulado Ciudades del Futuro, Competencia Global, Liderazgo Local, en el cual se aborda el tema de la marca ciudad, bajo el eje titulado: Capital Cultural y de Ocio, quedado establecido que:

Entre las ciudades existe una competencia evidente, por lo que una imagen de marca es un arma eficaz para acentuar sus cualidades y hacer que unas ciudades se destaquen por encima de otras, no existe una fórmula mágica para crear una imagen de marca urbana de éxito, sin embargo, las ciudades que deseen embarcarse en esta empresa tendrán que ponderar cuáles son los valores que atraen más gente a ellas y lo que es más importante, qué hará que sigan siendo un centro de atención.

Muchas ciudades del mundo tienen su marca y su eslogan como son Londres Capital de las Finanzas, Bruselas: Capital de los Negocios, en república dominicana tenemos ejemplo como son La Vega, Ciudad Olímpica y Carnavalesca, Mao Ciudad de los Bellos Atardeceres, Santiago de los Caballeros, Ciudad Corazón, San Pedro de Macorís, Sultana del Este, Santo Domingo de Guzmán, Ciudad Primada de América.

Debemos saludar la iniciativa que Santo Domingo Este, tenga su marca ciudad, aunque por no conocer los estudios realizados para establecer la marca ciudad de Santo Domingo Este, no estoy en condiciones de valorar los motivos a dicha marca y su eslogan, pero es bueno hacer saber que tener marca ciudad y su eslogan no es un cambio de nombre de la ciudad ni la imagen de marca un cambio del escudo del gobierno de la ciudad.