Por Tyronel Dotel

Santo Domingo, R. D. La reconocida escuela Gaviotas Ysabella, se encuentra realizando un curso intensivo de pasarela, destinado para niñas de dos años en adelante, adolescentes y jóvenes hasta 23 años, en horario de 10:00 A. M. a 1:00 P. M. en los espacios de la prestigiosa Agencia Néfer Models Management.

«Las clases de pasarela de moda ofrecen una gran variedad de beneficios, incluyendo el desarrollo de la confianza, habilidades de comunicación y expresión, además de oportunidades para establecer contactos en la industria de la moda», explicó Nileny Dippton, directora y propietaria de la Agencia y Escuela.

De igual manera, Dippton, por cuyas manos han pasado exitosas modelos dominicanas, a nivel nacional e internacional, explicó que dichas clases «también proporcionan una plataforma para explorar la creatividad, aprender técnicas de modelaje y prepararse para diversas oportunidades profesionales dentro del mundo de la moda».

Otros beneficios específicos de las clases de pasarela, tiene que ver con el aumento de la confianza y autoestima.

«Las clases ayudan a superar la timidez y a desarrollar una mayor seguridad en uno mismo, tanto en la forma de caminar como en la presentación personal», afirmó la respetada caza talentos.

En ese mismo sentido, la participante adquiere una mejora de la postura y la elegancia.

«Se aprenden técnicas para caminar con gracia y desenvoltura, mejorando la postura y la elegancia en la forma de moverse», detalló.

Asimismo, un desarrollo de habilidades de expresión, aprendiendo a «comunicar a través del lenguaje corporal, la mirada y la actitud, lo cual es crucial en el mundo del modelaje y la actuación».

Por igual, la también talentosa actriz, anunció que se tiene la oportunidad de “conocer a otros modelos, diseñadores, fotógrafos y profesionales de la industria, creando una red de contactos valiosa”.

Por último, Dippton señaló que las alumnas salen preparadas para diversas oportunidades como desfiles de moda, sesiones de fotos, eventos y otras actividades relacionadas con el mundo de la moda.

«Así como también, el desarrollo de la creatividad y la expresión personal. Asimismo, se aprenden poses, movimientos y técnicas específicas para caminar y desenvolverse en diferentes tipos de pasarelas, entre otros conocimientos «, afirmó.

Las interesadas en este curso, que se extenderá hasta el mes de octubre, pueden acceder al Instagram de la agencia Néfer Models Management, Nileny Dippton o escribir al WhatsApp (809) 605 9999.