Por Adelaida Martinez R

SANTO DOMINGO.- La pediatra cardióloga y directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, Dhamelisse Then, alertó que el sedentarismo, la mala alimentación y el consumo de productos ultraprocesados están elevando los factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes.

Durante una entrevista en el programa “Reseñas, el podcast”, Then subrayó que “los niños no son adultos pequeños” y que el corazón infantil debe evaluarse de manera distinta al de un adulto, debido a su desarrollo por etapas.

“El corazón se forma desde la tercera semana de gestación”, indicó, al referirse a la importancia de la prevención prenatal.

Then sostuvo que algunas cardiopatías congénitas pueden pasar desapercibidas en los primeros meses de vida, por lo que insistió en la necesidad de evaluaciones oportunas.

“Hay enfermedades de nacimiento del corazón en las que, si tú no operas a ese niño antes del mes, ya se vuelve inoperable”, advirtió.

En ese contexto, alertó sobre el aumento de condiciones como hipertensión y colesterol elevado en edades tempranas, asociadas a hábitos alimenticios poco saludables. Recomendó priorizar alimentos naturales: “Todo lo que venga de la mata”.

Advierte de las graves consecuencias del vaper

La doctora también abordó los efectos del vapeo en adolescentes y señaló que su uso puede provocar complicaciones severas. “Hemos tenido adolescentes que han llegado al hospital con hemorragias pulmonares y los hemos perdido”, afirmó.

Then destacó que el Hospital Hugo Mendoza ha desarrollado unidades especializadas y protocolos de atención integral, además de recibir el Premio Iberoamericano a la Calidad por su modelo de gestión y servicio.

La entrevista forma parte de la propuesta informativa de Reseñas, el podcast, conducida por los periodistas, Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz.