Esta ex vice ministra de trabajo y ex diputada del PLD es investigada por el caso FM

Por Robert Vargas

La comunidad del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este ha reaccionado con asombro al conocer que una ex vice ministra de Trabajo y ex diputada del PLD por la circunscripción 3 de SDE está bajo investigación en el caso denominado FM.

Se trata de Gladis Sofía Azcona de la Cruz de quien la fiscal Yeni Berenice Reynoso dijo que estaba detenida por su presunta implicación en una alegada banda dedicada al «lavado de activos provenientes del narcotráfico».

Reinoso, quien es la «directora de Persecución del Ministerio Público», dijo que, además de Azcona de la Cruz están detenidos Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco y Ramluis Mejía Azcona.

No está claro si Ramluis Mejía Azcona es pariente de la ex funcionaria y ex diputada peledeísta.

Gladis Sofía Azcona de la Cruz también es integrante actual del Comité Central del PLD.

Según ha informado el Ministerio Público, el grupo está vinculado a una presunta a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 poco más de cuatro millones de dólares.

El grupo fue detenido en distintas requisas por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Gladis Sofía Azcona de la Cruz

Fue diputada por el PLD durante el período 2006-2010 por la Circunscripción 3 de SDE y luego, durante el gobierno de Danilo Medina, fue designada Vice Ministra del Ministerio de Trabajo.

Otros casos de políticos bajo investigación

El país ha sido testigo del arresto de varios diputados por el Partido Revolucionario Moderno presuntamente vinculados al lavado de activos y al narcotráfico.