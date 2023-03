Estados Unidos, RD, Puerto Rico , Corea del Sur y Gran Bretaña dominan sexta jornada Clásico Mundial Béisbol

Por: León Felipe Rodríguez

Santo Domingo, RD.- Los equipos representativos de Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico Corea del Sur y Gran Bretaña, dominaron las acciones de competencias del Clásico Mundial de Béisbol correspondiente a la sexta jornada disputada ayer lunes 13 de marzo.

Estados Unidos se alzó con el triunfo sobre Canadá vueltas por 1 y Gran Bretaña hizo lo propio contra Colombia 7 carreras por 5 en el Grupo C. En la División A, Corea del Sur implantó un récord en carreraje, tras derrotar 22 rayitas por 2 a China, mientras que en la Llave D, los triunfadores fueron República Dominicana

que se impuso a Nicaragua 6 anotaciones por 1 y Puerto Rico se llevó la victoria ante Israel 10 carreras por 0.

Tras los resultados de ayer lunes, las posiciones de los equipos en los diferentes grupos es como sigue.

En el Grupo A, todos los conjuntos están empatados con 2 victorias y 2 derrotas, incluidos, Cuba, Italia, Países Bajos, China Taipei y Panamá. (Clasifican a Cuartos de Final los cubanos y los italianos.

En la División B

Dominan Japón 4-0, Australia 3-1 (Clasificados para Cuartos de Final) y se quedaron

fuera Corea del Sur 2-2, República Checa 1-3 y China, 0-4.En la Llave C

El puntero es Estados Unidos, 2-1, seguido de Canadá,1-1, Colombia, 1-1, México, 1-1 y Gran Bretaña 1-2.

En el Grupo D Venezuela domina el primer lugar con 2-0, Israel 1-1, RD,1-1, Puerto Rico, 1-1 y Nicaragua 0-3.

JUEGOS MARTES 14 DE MARZO SEPTIMA JORNADA

Este martes 14 de marzo se desarrollará la séptima jornada de competencia con enfrentamientos entre Nicaragua y Venezuela a las 12:00; Canadá Vs Colombia, a las 3:00 Pm; Israel Vs RD a las 7:00Pm y Gran Bretaña Vs México , a las 10:00Pm.