Estrellas tendrán siete juegos de fogueos para temporada antes de iniciar torneo de Lidom 2024-25

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

SAN PEDRO DE MACORÍS, RD,-Las Estrellas Orientales tendrán siete juegos de fogueos como parte de su preparación para el próximo torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 16 de octubre, informó su gerente general, José Mejía, por medio a un despacho de prensa del club.

Tres de esos partidos serán en el lugar de entrenamientos de las Estrellas, en la Academia de Béisbol Paulino, en San Pedro de Macorís, y los otros tres en las sedes de sus rivales.

El primer choque de fogueo será el 5 de octubre (sábado), frente a los Gigantes del Cibao, a las 12:00 del día, en el Estadio Francisco Micheli.

El segundo compromiso será el domingo 6 de octubre, a las 12:00 del día, en la Academia de Béisbol Paulino, también con los Gigantes.

El tercer desafío será el 8 de octubre (12:00 del día), frente a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Micheli.

Las Estrellas Orientales volverán a jugar con los Toros el miércoles 9 de octubre (12:00 del día), en la Academia Paulino; y el 11 de octubre (12:00 del día) en el Estadio Francisco Micheli.

Sus próximos dos partidos serán frente a los Leones del Escogido: sábado 12 de octubre (12:00 del día), en la Academia Paulino; y lunes 14 de octubre (12:00 del día), en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Las Estrellas entrenan de lunes a sábado, desde las 8:30 p.m., en la Academia de Béisbol Paulino.

FECHA JUEGO SEDE HORA

Oct 05 Estrellas vs Potros SFM 12

Oct 06 Potros vs Estrellas SPM 12

Oct 08 Toros vs Estrellas SPM 12

Oct 09 Estrellas vs Toros LRM 12

Oct 11 Estrellas vs Toros LRM 12

Oct 12 Leones vs Estrellas SPM 12

Oct 13 Estrellas vs Leones BC 12