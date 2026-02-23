ETED informa falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado

Por la Redaccion

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que en horas de la mañana de este lunes se produjo una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la cual afectó el servicio eléctrico en parte del territorio nacional.

Mediante un comunicado oficial, la entidad explicó que desde el primer momento fueron activados los protocolos de emergencia y estabilización del sistema.

Indicó que sus equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador y las empresas distribuidoras y de generación, trabajan de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio.

La institución señaló que actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones.

La ETED aseguró que la prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca riesgos asociados a reconexiones no controladas.

Finalmente, informó que estará ofreciendo actualizaciones oficiales a medida que se consolide la información técnica disponible y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.