EVA campeona invicta torneo Mini-Voli de los Juegos Deportivos Los Mina 2025

Por Leòn Felipe Rodrìguez

Los Mina, Santo Domingo Este.- El equipo Mini-Voli de la Escuela Deportiva y Cultural EVA, se coronó campeón de manera invicto del Torneo de Voleibol de los Vigésimos Juegos Deportivos Los Mina 2025, desarrollados del 1 al 10 de agosto, durante la celebración del 50 aniversario de fundación del Club San Lorenzo.

Las Mini-Voli de EVA, derrotaron en ronda regulara sus opositoras de Mil Flores y CCMO, con pizarra de 30-21 y 30-9, respectivamente; en fase de Semifinales, se impuso al conjunto de la Lila 30 y en la Serie Final le ganó a San Lorenzo 30-15, para lograr el título de campeón, (Primer Lugar)

De su lado, San Lorenzo quedó Sub-campeón ( Segundo Lugar) y CCMO en el tercer puesto tras vencer al equipo de First-Class 30 por 19.

El director de la Escuela Deportiva y Cultural EVA, profesor Jesús Salvador Vessup, destacó el gran trabajo de sus jugadoras Mini-Voli, dirigida por Leòn Felipe, a quien dio créditos como dirigente ganador invicto en esa división del torneo.

También, el profesor Vessup resaltó el trabajo y esfuerzo de la juveniles de EVA, que finalizaron como Sub-campeonas del torneo división Juvenil de los Juegos Deportivos Los Mina 2025.

En la categoría Infantil, el primer lugar fue para las campeonas del Club Mil Flores, MATRISA, ocupó el segundo puesto y San Lorento el tercero, en tanto que en la división Juvenil, las juveniles del Club Luz y Esfuerzo, fueron las mejores para el primer lugar, EVA, segundo y San Lorenzo, tercero.

En las competencias de Voleibol en las diferentes categorías participaron además de los equipos mencionados los clubes: Los Mina, Villa Venezuela, Tejones de Fuego, Sol Oriental, Framboyán, Miguel Acevedo, Voleibol para Cristo, entre otros.

La coordinadora de la disciplina de Voleibol, de los Vigésimos Juegos Deportivos Los Mina 2025, Raquel, Raquel Cruz, en nombre del Comité Gestor del evento, agradeció a dirigentes y atletas de los diferentes clubes participantes, por acceder a la invitación y cumplir con responsabilidad con su asistencia.

Las competencias tuvieron como escenario, el bajo techo del Liceo Ramón Emilio Jiménez, en Los Mina Viejo y del Liceo Domingo Moreno Jiménez en Los Tres Brazos

Manuel Nin (Wascar), director general de los Juegos Deportivos Los Mina 2025y presidente del Club San Lorenzo, entidad deportiva que celebró su 50 aniversario de fundación, manifestó satisfacción por el desarrollo del evento, el que dijo fue exitoso.

Destacó, el gran apoyo de la Alcaldía del Municipio Santo Domingo Este y su Alcalde el pastor Dio Astacio, los patrocinadores como: Listín Diario, El Hoy, El Día, Nuevo Diario, Banreservas,»Seaboard», el Ministerio de Deportes y Recreación, entre otros.

Nin, agradeció a los atletas y dirigentes de los clubes participantes en esos juegos, por su apoyo incondicional, y haciendo posible que durante 10 días niñas, adolescentes, jovenes y adultas disfrutaran del certamen y compartieran con los organizadores del evento.