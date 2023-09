Eva, Matrisa y Los Mina ganan invictas  fogueos eliminatorias de Voleibol  grupo A y B, IV juegos Municipales SDE,2023

Por: León Felipe Rodríguez

PIDOCA, LOS MINA, Santo Domingo Este.- La Escuela Deportiva y Cultural EVA y los Clubes MATRISA y Los Mina, ganaron invictos los fogueos de eliminatorias del Voleibol de los Grupos A y B, Circunscripción 2 de los IV Juegos Municipales Santo Domingo Este, 2023.

En partidos celebrados en la cancha del Club 29 de Junio, sector Pidoca de la barriada de Los Mina, las chicas de Eva terminaron su división con marca de 3-0, al derrotar a su similares de Sol Oriental y a Toby RD con pizarra de 30 por 15 puntos, respectivamente, y 30-0 al equipo de Firts Class por no presentación.

De su lado, MATRISA, se adueñó del primer lugar, tras finalizar en su grupo con foja de 3-0, al vencer a sus opositores, El León Club Deportivo y Cultural, a Villa Venezuela y a Framboyán, mientras que L:as Chicas del Club Los Mina, fueron los mejores en su grupo con marca de 3-0, al imponerse ante Mil Flores, Miguel Acevedo y Voleibol para Cristo.

En el Grupo B, las chicas de El León Club Deportivo y Cultural que orienta el director y entrenador León Felipe Rodríguez, en su debut como entidad deportiva, quedaron en segundo lugar con marca de 2-1, al disponer de Villa Venezuela 25-19 y 30-0 de Framboyán por no presentación y caer ante Matrisa 25-19.

También, Toby RD y Mil Flores, fueron segundones en sus respectivos grupos con dos victorias y una derrota y en tercer puesto se colocaron los clubes, Sol Oriental, Villa Venezuela y Miguel Acevedo, con un triunfo, dos fracasos, en tanto que First Class, Framboyán y Voleibol para Cristo ocuparon el cuarto peldaño con 0-3. Las framboyanas y las jugadoras de First Class, terminaron con ese récord por no presentarse en los fogueos.

El director de la Escuela Deportiva y Cultural EVA profesor Jesús Salvador Vessup, manifestó que esa entidad deportiva siempre apoyará los eventos que realiza el Ayuntamiento de Santo Domingo Este que encabeza el Alcalde Manuel Jiménez, representado en la Dirección de Deporte por Roberto Neris.

Dijo que las jugadoras de EVA continuarán trabajando y preparándose para las competencias de los IV Juegos Deportivos Municipales de Santo Domingo Este 2023, a celebrarse en noviembre venidero, e instó a los demás clubes de las Circunscrpiciones I y 3, a participar en el magno evento.