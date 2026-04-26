Evacúan a Trump tras disparos en un evento: ¿qué se sabe?

El sospechoso fue detenido e identificado como un hombre de unos 30 años sin antecedentes penales.

RT.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado rápidamente este sábado de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el hotel Hilton en Washington.

Varios periodistas presentes en el acto reportaron que el mandatario, junto a la primera dama, Melania Trump, y los miembros del gabinete, habían sido retirados repentinamente del lugar, luego de que se reportaran varios disparos.

Posteriormente, el Servicio Secreto estadounidense comunicó que había detenido a un hombre armado en el lugar y que tanto el presidente como la primera dama y «todas las personas protegidas» se encontraban a salvo. Asimismo, informó que, junto con la Policía Metropolitana, está investigando los hechos y evaluando activamente la situación.

En su cuenta de Truth Social, Trump comentó el suceso, elogiando la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden, confirmando que el tirador había sido detenido. El sospechoso fue desnudado e inmovilizado en el suelo, según muestran las fotografías tomadas en el recinto.

Sacan a Trump a toda prisa del escenario de la cena de corresponsales por un hombre armado Durante una rueda de prensa, el mandatario afirmó que el sospechoso portaba varias armas antes de que el Servicio Secreto lo detuviera. En su discurso, también pidió superar las divisiones internas. «Tenemos que resolver nuestras diferencias», señaló, recordando que «republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas» se dieron cita en la sala. «Estaba todo el mundo en esa sala. Una gran multitud. Una multitud récord», indicó, añadiendo que vio «mucho amor y unión».

El agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente de Torrance, California (EE.UU.), según dos agentes citados por AP. Funcionarios señalaron que no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar de las autoridades.

Medios también apuntan que el sospechoso se dedicaba a la enseñanza en colegio y, en diciembre de 2024, incluso se le otorgó el título de maestro del mes de educación C2 en Torrance. Además, sería partidario del Partido Demócrata e hizo una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024.

La Policía indicó que el presunto delincuente fue interceptado en un control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel y que llevaba múltiples armas. Según las autoridades, el hombre intercambió disparos con agentes del orden y luego fue reducido. El organismo señaló que se cree que actuó solo.

Medios indicaron que el hombre confesó tras su arresto que su objetivo era atacar a funcionarios de la Administración de Donald Trump.

De acuerdo con el reporte, el sospechoso no fue herido por disparos, pero fue trasladado a un hospital local. Un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas y se encuentra «de buen ánimo» hospitalizado, se detalló.

En paralelo, Trump anunció que van a «reprogramar» el evento. «Vamos a hacerlo otra vez. No vamos a dejar que nadie tome el control de nuestra sociedad. No vamos a cancelar las cosas, porque no podemos hacer eso», resaltó. En la misma línea, confesó que quiso quedarse en la cena, pero explicó que se impuso el protocolo. «Quisimos quedarnos esta noche. Les digo, luché como un demonio por quedarme», dijo. «No sabían si podía ser un tirador solitario», añadió. «Lo averiguaremos. Lo sabremos muy rápido. Lo tienen muy bien bajo control», enfatizó.