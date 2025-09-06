Ex alto cargo de la ONU denuncia persecución militar de EE.UU. contra Venezuela sin pruebas

RT

El ex vicesecretario de las Naciones Unidas (ONU), Pino Arlacchi, publicó la víspera un artículo donde cuestiona la persecución y despliegue militar estadounidense en contra de Venezuela bajo la acusación, sin pruebas, de traficar drogas a EE.UU., a través de un cartel de narcotráfico que relaciona con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, compartió en sus redes el escrito ‘La gran mentira de definir a Venezuela como ‘narcoestado. La geopolítica del petróleo disfrazada de lucha contra las drogas’, hecho por el también exdirector de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingles), donde tacha de «delirante» y de «una calumnia geopolíticamente motivada» la «narrativa de Trump de ‘Venezuela como narcoestado'».

Recientemente, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, informó que la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano pasó de 25 a 50 millones de dólares. Lo acusó, sin presentar pruebas, de liderar una organización dedicada al narcotráfico y de beneficiarse económicamente de esa actividad, lo que ha sido rechazado por el Gobierno venezolano y varios países.

Para basar su análisis, Arlacchi sostiene que los datos del Informe Mundial sobre Drogas de este año de Naciones Unidas «cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump» y que «desmonta pieza por pieza el entramado geopolítico construido alrededor del ‘Cartel de los Soles’, una entidad tan legendaria como el Monstruo del Lago Ness».

El también sociólogo considera que debería ser el presidente estadounidense «quien merecería una recompensa internacional por un delito muy preciso: «calumnias sistemáticas contra un Estado soberano con el fin de apropiarse de sus recursos petroleros».

El informe de la ONU

En el informe sobre drogas de la ONU, se afirma que en 2023 la producción mundial de cocaína se ubicó en 3.708 toneladas y que Colombia concentra el 67 % de la producción mundial de hoja de coca. Además, Venezuela es clasificada como un territorio libre de cultivos ilícitos.

El exfuncionario del organismo internacional manifiesta que en el informe hay «una mención mínima y breve de Venezuela» en la que se afirma que «una fracción mínima de la producción colombiana de drogas pasa por ese país rumbo a EE.UU. y Europa». Según aseveró esta semana el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, hasta agosto pasado se han incautado 52,7 toneladas de drogas en el país suramericano, que corresponde a «casi la mitad de lo que en teoría debería salir por aquí, según los números de la ONU».

En opinión de Arlacchi, experto en mafia italiana, la acusación sin pruebas contra Venezuela es «apta para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar» con la finalidad de apropiarse de su petróleo.

«El documento no ha hecho otra cosa que confirmar los 30 informes anuales precedentes, que no hablan de narcotráfico venezolano porque no existe. Solo el 5 % de la droga colombiana transita por Venezuela», dice el exfuncionario del organismo internacional.

«Ficción al estilo Hollywood»

Arlacchi cuestiona que el supuesto ‘Cartel de los Soles’ no sea mencionado en el informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) «ni en los escritos de ninguna agencia europea ni de casi ninguna otra agencia anticrimen del mundo».

En el documento ‘Reporte anual de la cocaína 2024’, de la DEA, se afirma que «Colombia fue identificada como la principal fuente de la cocaína incautada en EE.UU.». No se cita al país vecino.

«Un silencio ensordecedor, que debería hacer reflexionar a cualquiera que aún tenga un mínimo de pensamiento crítico. ¿Cómo puede una organización criminal tan poderosa, merecedora de una recompensa de 50 millones de dólares, ser completamente ignorada por quienes trabajan en el ámbito antidrogas?», se pregunta el autor del artículo.

El silencio sobre Ecuador

«Mientras Washington alborota el tema Venezuela, los verdaderos centros del narcotráfico prosperan casi sin ser molestados», dice el sociólogo con referencia a Ecuador, donde según la Comisión Europea, 57 % de los contenedores de las bananas que salen de Guayaquil con destino a Bélgica llegan al país europeo con cocaína.

En su escrito, recuerda que en octubre de 2024 las autoridades de España incautaron 13 toneladas de cocaína que llegaron al puerto de Algeciras, en Cádiz, provenientes de puertos ecuatorianos «controlados por empresas protegidas por funcionarios del Gobierno».

Asimismo, el exdirector de la Oficina de Naciones Unidas en Viena refiere que la Unión Europea hizo un «informe detallado» donde se describe cómo «las mafias colombianas, mexicanas y albanesas operan ampliamente en Ecuador». Esta situación ya ha sido alertada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en otras oportunidades.

Sobre la presencia de esas mafias balcánicas en el país suramericano, en 2023 la asambleísta Viviana Veloz denunció que recibió amenazas de muerte por la revisión en la comisión a la que pertenecía de los posibles nexos que habría tenido el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) con la mafia albanesa.

Las rutas consolidadas

Sobre las rutas de las drogas, asevera que suelen tener «una lógica precisa», relacionada con la cercanía a los centros de producción, la facilidad de transporte, la corrupción de las autoridades locales y la presencia de redes criminales consolidadas. En su punto de vista, «Venezuela no cumple ninguno de estos criterios».

Así, basado las cifras de producción de cocaína en el mundo —que lidera Colombia y que es seguida por Perú y Bolivia— considera que las «rutas lógicas» para acceder a los mercados de EE.UU. y de Europa serían a través del Pacífico, con dirección a Asia; por el Caribe oriental y por tierra, pasando por Centroamérica.

«Venezuela, frontera del Atlántico Sur, se encuentra en desventaja geográfica para las tres rutas principales», añade.