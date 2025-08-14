Exdirector de Presupuesto denuncia aumento de nómina pública sin resultados para la población

Por Joselito Feliz

Santo Domingo Este.– El exdirector general de Presupuesto, Luis Reyes, afirmó que el Gobierno de Luis Abinader ha engrosado la nómina pública en 97,000 empleados desde 2021 hasta mayo de 2025, sin que esto se traduzca en mejoras significativas para la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante un conversatorio con líderes comunitarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santo Domingo Este, Reyes sostuvo que esta expansión del gasto refleja “falta de eficiencia y ausencia de prioridades claras en la política económica del Gobierno”.

En el encuentro, encabezado por el secretario general del PLD, Johnny Pujols; la presidenta provincial en Santo Domingo, Cristina Lizardo; los miembros del Comité Político, Luis Alberto Tejeda y Alexis Lantigua, y con la moderación de Ramón Cabrera, el exfuncionario recordó que gran parte del presupuesto se destina a nómina, pago de intereses de la deuda, subsidios y ayudas sociales, pero sin un impacto real en el desarrollo del país.

“El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Este Gobierno ha demostrado que puede gastar más, pero sin generar resultados tangibles para la gente”, señaló Reyes.

También advirtió que, pese a que en el pasado el PLD incrementó la nómina pública en mayor medida, la diferencia estuvo en que esos recursos se orientaron a proyectos e iniciativas que impulsaron el crecimiento económico y la infraestructura social.

El encuentro contó con la presencia de regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y otros dirigentes del PLD.