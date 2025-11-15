Exigen medidas urgentes de seguridad en los centros educativos

Fuente externa

Santo Domingo, RD.- La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte a través de su Presidente, Prof. Menegildo De La Rosa, manifestó su más profunda solidaridad y acompañamiento con la profesora Darlenys Cordero, de 32 años, quien fue brutalmente agredida con un arma blanca en la Escuela Primaria Catarey Adentro, del sector El Almendro, municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.

El lamentable hecho ocurrió cuando la maestra de inglés intentaba intervenir para detener una pelea entre dos estudiantes. Durante el conflicto, uno de los alumnos utilizó un cuchillo cuya procedencia se desconoce pese a existir vigilancia privada en el plantel ocasionándole una herida de consideración en una de sus extremidades superiores. La educadora tuvo que ser trasladada a un centro de salud privado y actualmente se encuentra bajo licencia médica. Los alumnos involucrados han sido suspendidos.

El también Secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, calificó el hecho como “inadmisible, repugnante y una señal alarmante del deterioro de las condiciones de convivencia y seguridad en nuestros centros educativos”, y denunció que los maestros del plantel han reportado ser objeto de amenazas constantes por parte de estudiantes, situación que ha generado un clima de miedo, tensión e inseguridad entre el personal docente.

“Ningún maestro o maestra puede ejercer su labor en un ambiente donde su integridad física corre peligro. La escuela debe ser un espacio de aprendizaje, respeto y protección, no un escenario de violencia”, expresó De La Rosa.

Finalmente, el dirigente gremial hizo un llamado al Distrito Educativo correspondiente y al Ministerio de Educación a intervenir de inmediato ese centro escolar y a disponer protocolos de seguridad efectivos, reforzar la supervisión, revisar el funcionamiento de la vigilancia privada y garantizar que episodios como este no vuelvan a ocurrir. Advirtió que seguirán acompañando a la profesora afectada, respaldando al cuerpo docente del centro y exigiendo que las autoridades asuman su responsabilidad de garantizar la seguridad y la dignidad de todos los educadores del país.