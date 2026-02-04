Exigen someter a consulta nuevo reglamento sobre paneles solares sobre techos

Por Enrique De Leon

La Coalición RD100% Renovable exigió que la Superintendencia de Electricidad, SIE, someta a consulta al nuevo reglamento sobre paneles solares sobre techos antes de que se cumpla el plazo de 90 días que estableció la resolución que presentó este reglamento, para que éste entre en vigencia.

RD100% Renovable, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, depositaron ayer, en la sede de la Superintendencia de Electricidad, SIE, mediante acto alguacil, la solicitud de que se realice la consulta sobre el nuevo reglamento antes del mes de mayo.

RD100% Renovable explicó que en la audiencia que se celebró el 12 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Electricidad, SIE, se comprometió a elaborar una matriz comparativa con las opiniones y sugerencias presentadas que sería socializada con todos los interesados, y a someter a consulta el texto del nuevo reglamento que se redactara a partir de esta matriz consensuada.

“Transcurrió todo el año 2025 sin que la SIE presentara ni la matriz comparativa ni tampoco el texto de un nuevo reglamento para fines de revisión y consenso, para que ahora de manera sorpresiva anuncie la aprobación de este reglamento, en un típico palo acechado”, dijo.

Calificó este comportamiento de tramposo y antidemocrático que en nada ayuda a generar una regulación de consenso que goce de plena legitimidad.

Lamentó que con esta conducta la SIE arruine un proceso de alrededor de tres años de debate rico en ideas innovadoras, en el cual todos los sectores interesados han participado de manera entusiasta.

La entidad reconoció que el nuevo texto recoge importantes mejoras propuestas durante el proceso de debate, pero aún el reglamento presentado por la SIE no acaba de eliminar las trabas y las restricciones para que se masifique la instalación de paneles solares sobre techos, especialmente en los sectores populares.

“Por el contrario, en el nuevo reglamento contiene retrocesos como la introducción de un impuesto al sol establecido exclusivamente a los sectores de menos ingresos de la población, el pago de forma inequitativa del crédito acumulado durante un año por inyección de electricidad a la red, y el sometimiento a los auto consumidores con 0 inyección de electricidad a la red, a la injerencia e intromisión de las distribuidoras en su propiedad privada”, acusó.

Señaló que de aplicarse este reglamento tal como está, profundizará la gran desigualdad y la marginación de los sectores populares en cuanto al acceso a la energía solar, reservando esta energía solo para los sectores de clase media y los ricos.

Observó que el principal mecanismo que utiliza la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables para incentivar la energía distribuida es el crédito sobre el impuesto sobre la renta, que excluye a los sectores populares que por sus bajos ingresos no pagan este impuesto y por tanto no pueden beneficiarse de esta ley.

Consideró que la consulta que demanda la entidad es una oportunidad para enmendar estos aspectos negativos contenidos en el nuevo reglamento que en algunos casos son inconstitucionales.