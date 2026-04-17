Exvicegobernador de Virginia se quita la vida tras asesinar a su esposa

Las primeras investigaciones señalan que el crimen estaría vinculado a un divorcio conflictivo, ya que la pareja, aunque separada, aún convivía en el mismo hogar.

RT.-El exvicegobernador de Virginia Justin Fairfax asesinó a tiros a su esposa antes de acabar con su propia vida en un aparente caso de violencia doméstica ocurrido este jueves, informaron las autoridades, citadas por NBC News.

Justin y Cerina Fairfax, de 47 y 49 años respectivamente, fueron hallados sin vida en su vivienda en Annandale, en el norte de Virginia. El jefe de la Policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, indicó que el hecho ocurrió poco después de la medianoche, cuando Fairfax disparó contra su esposa en el sótano y luego se suicidó en una habitación del piso superior.

Asimismo, señaló que los dos hijos adolescentes de la pareja se encontraban en la casa al momento del incidente y que uno de ellos alertó a las autoridades. Investigaciones preliminares apuntan a que el crimen estaría relacionado con un proceso de divorcio «conflictivo» entre la pareja, que ya estaba separada pero aún convivía en el mismo hogar.

Un comportamiento errático y aislado

Según Davis, Justin Fairfax recibió recientemente una notificación judicial informándole de la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal. Por otro lado, documentos judiciales consultados por The Washington Post revelaron que el político había recibido una orden para abandonar el hogar familiar y había perdido la custodia de sus hijos. También indicaron que llevaba años aislado y que se comportaba de forma errática.

El pasado enero, los agentes acudieron a su vivienda después de que Fairfax denunciara que su esposa lo había agredido. Sin embargo, tras revisar las grabaciones de las cámaras instaladas en la vivienda por su esposa, determinaron que no se había producido ninguna agresión.

Justin Fairfax ocupó la vicegobernación de Virginia entre 2018 y 2022 durante la Administración del entonces gobernador Ralph Northam. Considerado en su momento una figura ascendente del Partido Demócrata, su carrera política se vio afectada por acusaciones de agresión sexual a dos mujeres en 2019.