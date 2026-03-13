Facultad de Artes de la UASD publica revista y lanza documental

Por Brinio Batista

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) puso en circulación el segundo número de su revista académica In-Artes y presentó el documental “El Alma Artes” en un concurrido evento celebrado en el Paraninfo Richardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Al decir de sus autoridades, estas nuevas producciones representan un hito en la historia de la facultad y un aporte a la comunidad académica y cultural del país

En su segunda edición, dedicada al artista plástico Norberto Santana, profesor meritísimo de la Facultad de Artes, “In-Artes” presenta una selección de textos de las distintas disciplinas artísticas que se imparten en esta facultad que abordan temáticas del arte y la cultura contemporáneos. Contiene estudios y ensayos críticos en torno a las diversas manifestaciones del arte y la cultura.

La revista es producida por el Instituto de Investigación de las Artes y la Dirección de Investigación de la Facultad de Artes de la UASD. Dirigida por el doctor Basilio Belliard y editada por los publicistas Orestes Toribio y Oscar Arnulfo Romero, “In-Artes” se publica con carácter semestral y está disponible en formato tanto físico como digital.

El Alma Artes”, del joven cineasta y profesor universitario Reyvin Jáquez Grullón, es un documental de 52 minutos que recoge la historia reciente de la Facultad de Artes de la UASD en las voces de sus autoridades pasadas y presentes, sus directores de escuela y sus docentes.

La decana de la Facultad de Artes de la UASD, arquitecta Arelis Subero, expresó su alegría y entusiasmo por estas nuevas producciones, destacando que ambas materializan el compromiso de esa facultad con la investigación y la producción textual y crítica sobre arte y educación artística en la República Dominicana. “La revista y el documental son nuevos aportes de nuestra facultad a la sociedad dominicana de hoy”. Por su parte, el vicedecano, doctor Fidel Munnigh, expresó que “estas dos nuevas producciones ponen en valor a la facultad y manifiestan su vitalidad y su su dinamismo”