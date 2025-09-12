Fuente Externa

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reconoció a un grupo de docentes, estudiantes y egresados cuyas obras fueron seleccionadas en la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales 2025, en un conversatorio celebrado el jueves 11 de septiembre en el auditorio de su edificio docente.

Los artistas reconocidos son: Aridio García, Carlos Despradel, Carlos Montesino, Cruz María Dotel, Evelyn Lima, Félix Hernández, Francis Michelle Calderón, Francisco Tiburcio, Joseph Concepción, Johnny Jiménez, Johnson Ogando, José Pelletier, Juan Francisco Altagracia, Ivelisse De León, Lucía Méndez Rivas, Marivell Contreras, Pedro Medina y Victor Vidal. Todos ellos recibieron diploma de reconocimiento.

Durante el acto, la arquitecta Arelis Subero, decana de la Facultad de Artes, y el maestro Plinio Chahín, director de la Escuela de Historia y Crítica de Arte, felicitaron a los artistas seleccionados, destacando su participación y talento creativo. “Cada obra seleccionada constituye un testimonio del poder transformador del arte: memoria viva, identidad compartida, cuestionamiento fecundo y esperanza colectiva. A través de sus lenguajes estéticos, ustedes nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a repensarnos como sociedad y a proyectar nuevas maneras de comprender y habitar el mundo”, expresó Subero.

En un ambiente amistoso y cálido a sala llena moderado por el profesor Odalís Pérez, cada uno de los artistas reconocidos tuvo la oportunidad de hablar brevemente del proceso creativo y el significado de sus obras seleccionadas en este significativo evento cultural dedicado este año a la maestra de la pintura dominicana Elsa Núñez.

El evento contó con la presencia de docentes, estudiantes y egresados, así como de amigos e invitados especiales de la Facultad de Artes de la UASD.