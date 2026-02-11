Fallece en Argentina el «obstetra del mal» que robó bebés durante la dictadura

Jorge Antonio Bergés, conocido como el ‘obstetra del mal’, falleció el lunes a los 83 años en la ciudad argentina de Quilmes, mientras cumplía prisión domiciliaria tras ser condenado a prisión perpetua por múltiples delitos de lesa humanidad, reporta Ámbito.

El exmédico de la Policía bonaerense fue partícipe del terrorismo de Estado llevado a cabo durante la dictadura militar (1976-1983) en Argentina, período en el que perpetró torturas y asistió partos en centros clandestinos de detención.

A Bergés se le considera responsable de la desaparición de niños apropiados indebidamente por el régimen y fue señalado por su participación directa en torturas a detenidos políticos.

A lo largo de los años, el criminal acumuló imputaciones por múltiples delitos, sobre todo relacionados con la privación ilegal de libertad, tormentos y secuestro de bebés.

Su muerte deja un mal sabor de boca para sus múltiples víctimas, ya que el represor falleció en un sanatorio, en compañía de sus seres queridos, mientras sigue la búsqueda en Argentina para restituir la identidad de las personas que fueron arrebatadas a sus verdaderas madres, cuando eran apenas bebés.