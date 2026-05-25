Fallece Ramona Rodríguez, madre de la diputada Dellys Féliz

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno, Dellys Féliz, informó este lunes el fallecimiento de su madre, Ramona Rodríguez, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

La legisladora expresó el profundo dolor que embarga a su familia por la partida física de su progenitora.

“Con profundo pesar informo el fallecimiento de mi madre. En este momento de inmenso dolor para nuestra familia, agradecemos las muestras de cariño, solidaridad y oraciones que hemos recibido”, manifestó.

Asimismo, comunicó que los restos de Ramona Rodríguez están siendo velados en su residencia en Uvilla, Tamayo, provincia Bahoruco.

La noticia ha generado múltiples muestras de solidaridad y pesar entre familiares, amigos, dirigentes políticos y ciudadanos, quienes han expresado mensajes de apoyo y condolencias a Dellys Féliz y sus familiares en este difícil momento.

La diputada también pidió elevar oraciones por el descanso eterno de su madre y fortaleza para toda la familia ante esta irreparable pérdida.

Desde Ciudad Oriental expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y allegados. Paz a sus restos.