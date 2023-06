FALPO realiza marcha en Salcedo y anuncia paro municipal por 48 horas

Fuente externa

Salcedo R.D.- El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), llamó hoya una huelga por 48 horas, los días 4 y 5 de julio en Salcedo, en demanda la ejecución de un conjunto de obras y por las reiteras promesas incumplidas

por parte de las autoridades locales y de funcionarios del gobierno.

La convocatoria a paro municipal tuvo lugar al culminar una marcha realizada este domingo, que partió del Parque Duarte, recorrió los sectores El Cementerio, El Matadero, entre otros, hasta culminar frente a la Gobernación de la provincia Hermanas Mirabal.

La movilización callejera estuvo encabezada por el vocero nacional del FALPO, Raúl Monegro, y los dirigentes en Salcedo de la entidad, Martín Medina y Rafael Ramos, además de Fernando Hernández, portavoz del

Movimiento Popular Dominicano (MPD).

“Les estamos diciendo al gobierno que cese el chantaje; no estamos exigiendo obras nuevas, sino que se ejecuten aquellas a las que se comprometieron el gobierno y sus funcionarios, de las cuales se han

desent5endido porque sólo están concentrados en reelecionismo del presidente Abinader. Esperamos que no sea un día antes del llamado a paralización que vengan a reunirse; esperamos soluciones concretas, no más

promesas”, expresó Rafael Ramos, vocero del FALPO en Salcedo.

Entre las obras que se encuentran paralizadas en Salcedo y que los grupos populares de esa localidad reclaman su terminación, se encuentran la carretera El Jobo-Salcedo, el puente de Las Caobas-Loma del Perro, la

carretera Jayabo-Jayabo al Medio y numerosos caminos vecinales, Exigen ademáa que se investigue a la constructora la empresa Inversiones Globisa, que reconstruyó la carretera Monte Llano-Los Cacaos-Los Tabucos. al finalizar el segundo mandato del presidente Danilo Medina.

De su parte, Fernando Hernández, vocero nacional del MPD, llamó a los movimientos populares a tomar las calles con movilizaciones, al tiempo que exigió al gobierno de Luis Abidaner a cumplir las promesas de construir las

obras que demandan los comunitarios en Salcedo.

“El gobierno de Luis Abidaner y del PRM ha sido una estafa para el pueblo dominicano: prometió cambio y nos ha dado una reversa. Ha sido realmente una frustración para las grandes mayorías, porque en vez de dar soluciones a las grandes deudas que tiene el Estado con los sectores populares y más empobrecidos del país, ha encaminado sus pasos a la unidad con los ricos, con la oligarquía del país y el imperialismo norteamericano. No ha solucionado un solo de los problemas de la República Dominicana” manifestó

Hernández.

Y agregó; “El alto costo de la vida; os medicamentes; la Salud, el transporte, los artículos ferreteros y materiales de construcción, en fin, el gobierno ha hecho una unidad con los empresarios y la oligarquía para

favorecerles. Pero que además, les niega sus pensiones a los cañeros y otros trabajadores que sí han trabajado, mientras otorga altas pensiones a personas que no se vincularon a la producción ni sirvieron en el Estado”.

El portavoz del MPD concluyó diciendo que los sectores populares tienen una sola alternativa, que es luchar en las calles. exigir sus derechos y que el gobierno cumpla sus reiteradas promesas, tras manifestar que la movilización del pueblo en Salcedos fue sólo “calentando el brazo”, al mismo tiempo que aseguró que el MPD y el FALPO estarán acompañando al pueblo en las luchas que se escenifiquen en las distintas comunidades.