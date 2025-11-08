Familia Vásquez Morel realizará novenario en memoria de Ramalys Vásquez Morel

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.– La familia Vásquez Morel informó que este domingo 9 de noviembre se realizará la conmemoración del novenario por la partida de Ramalys Vásquez Morel, fallecida el pasado 30 de octubre de 2025.

El acto tendrá lugar en la residencia de sus padres, ubicada en la calle 9 W, esquina 2 W, del residencial Rivera del Cachón, en el sector de Lucerna, detrás de la Universidad UAPA, en Santo Domingo Este, en horario de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La familia invitó a parientes, amigos, relacionados y personas cercanas a acompañarlos en este momento de oración y recuerdo, agradeciendo de antemano las muestras de apoyo recibidas en los días posteriores al fallecimiento.

“Queremos agradecer de corazón a todas las personas que se han solidarizado con nuestra familia, con tantas muestras de cariño en estos momentos de tanta tristeza”, expresa el comunicado familiar.

La ceremonia será un espacio para honrar la memoria de Ramalys y acompañar a sus seres queridos en el proceso de duelo.