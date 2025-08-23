FAPROUASD levanta el paro: Consejo Universitario aprueba 30% de aumento salarial en dos partidas

Fuente externa

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD) levantó la tarde de este viernes el paro general de docencia por la indexación salarial y la fusión del MESCYT con el MINERD.

“En su sesión extraordinaria efectuada en el día de hoy, el Consejo Universitario aprobó la implementación del 30% de indexación salarial, el cual será efectivo en dos partidas: 15% a partir de septiembre 2025 y 15% a partir de enero 2026. Además,

se ratificó la aplicación de los desmontes de carga académica por antigüedad y por licencias de estudios del presente semestre”, informó el presidente del gremio Pastor de la Rosa Ventura.

Pastor de la Rosa dio a conocer que en las conversaciones entre FAPROUASD, el rector y los decanos, también se acordó el mantenimiento de las secciones con bajo cupo y la inclusión en nómina en el mes de septiembre de los profesores que concursaron que tienen docencia asignada, cuyos expedientes estén completos.

“Estos puntos no fueron presentados como resolución del Consejo Universitario porque son de índole administrativo y se asumieron como un compromiso de las partes”, explicó.

Tras la reunión dijo además que se ha impuesto la institucionalidad de la academia, y felicitó al profesorado por su firmeza en la defensa de sus derechos y por salvaguardar la integridad de su federación, como estandarte de la democracia universitaria e instrumento de lucha por los intereses de los docentes, estudiantes y empleados administrativos.