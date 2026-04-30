FCS-UASD inaugura XXX jornada de actualización en Ciencias Fisiológicas

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La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Escuela de Ciencias Fisiológicas, inauguró la XXX Jornada de Actualización de Ciencias Fisiológicas, dedicada a las destacadas maestras Diomares Román, Máxima Canario y Genoveva Martín.

El encuentro académico, realizado en el Aula Magna, fue encabezado por el decano de la FCS, doctor Mario Uffre y por la directora de la Escuela de Ciencias Fisiológicas, maestra Ruth Caraballo, a quienes acompañaron otras autoridades académicas y administrativas de la UASD.

La actividad también contó con las palabras del decano de la FCS, doctor Mario Ufre, quien destacó que esta jornada de actualización agrega valor a la carrera.

“La fisiología como disciplina central de las Ciencias de la Salud, nos permite comprender los mecanismos fundamentales que rigen la vida humana, ya que nos enseña como está interconectado todo nuestro sistema, rigiendo procesos vitales y complejos, que obedecen leyes precisas”, añadió Ufre.

El decano exhortó a los estudiantes a aprovechar al máximo las distintas capacitaciones que se ofrecerán en esta jornada.

“La actualización continua en la profesión médica es fundamental para que la ciencia se desarrolle y avance”, agregó.

Mientras que la directora de la Escuela de Ciencias Fisiología, maestra Ruth Caraballo afirmó que el ciclo de conferencias de actualización tiene como principal objetivo capacitar con altos estándares de calidad y rigor científico a los estudiantes.

“Esta jornada de alto nivel se enfoca en capacitar a nuestro cuerpo estudiantil en áreas esenciales de las distintas cátedras de nuestra escuela, representando un compromiso con la educación continua y de vanguardia en el país”, puntualizó.

Caraballo explicó que además del ciclo de conferencias, esta edición trae como novedad la jornada denominada ¨fisioclínicas¨, con la finalidad de vincular las aulas con el ejercicio clínico.

Durante la actividad, las maestras homenajeadas recibieron una placa de reconocimiento por su larga trayectoria académica y sus importantes aportes al desarrollo de la Escuela de Ciencias Fisiologíasssss| de la Primada de América.