FEDA ejecutará 106 jornadas comunitarias en Santo Domingo Este

Santo Domingo Este. – El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) desarrollará 106 jornadas del programa “FEDA en tu Comunidad” en Santo Domingo Este durante el año 2026, como parte de una iniciativa orientada a acercar servicios sociales, capacitación y apoyo productivo a los distintos sectores del municipio.

El programa fue anunciado previamente a nivel nacional por el director general del FEDA, Hecmilio Galván, con el objetivo de fortalecer la economía rural, acercar servicios del Estado a las comunidades y promover iniciativas de apoyo a las familias.

El director provincial del FEDA en Santo Domingo Este, José de León, explicó que estas jornadas permitirán llevar servicios y orientación directamente a los barrios del municipio, facilitando que más familias tengan acceso a iniciativas de apoyo social, capacitación y oportunidades de desarrollo.

Las jornadas incluirán operativos médicos, afiliación al programa Supérate y entrega de carnés del Seguro Nacional de Salud (SENASA), así como capacitaciones en prevención de la violencia intrafamiliar en coordinación con el Ministerio de la Mujer.

También se desarrollarán talleres dirigidos a jóvenes sobre emprendimiento, huertos familiares y formación comunitaria, además de concursos infantiles y entrega de herramientas agrícolas y pollitas ponedoras para incentivar la producción y fortalecer la economía familiar.

Durante las jornadas participarán instituciones como los Comedores Económicos del Estado, INFOTEP, PROMIPYME y CONAPE, que ofrecerán orientación, capacitación y diversos servicios a los residentes de las comunidades.

El cronograma preliminar contempla intervenciones en Villa Faro, El Tamarindo, San José de Mendoza, Cancino Adentro, Invivienda, Los Mina, Villa Duarte, Los Tres Brazos, Ensanche Ozama, Alma Rosa, Los Frailes, El Almirante, La Isabelita, Los Mameyes y San Soucí, entre otros sectores del municipio.

De acuerdo con el director provincial, estas acciones permitirán impactar a miles de familias de Santo Domingo Este, fortaleciendo la presencia institucional en los barrios y promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo social y comunitario.