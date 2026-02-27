Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- La Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes) galardonó este jueves a sus jugadoras más sobresalientes y al equipo campeón del XII Torneo de Baloncesto Superior Femenino 2025, que fue dedicado a la “No Violencia de Género”.

El equipo campeón de la pasada versión fue el club Águilas de Guachupita tras barrer 3-0 en la serie final (a un 5-3) al club San Carlos, por lo que este jueves le entregaron la Copa Seaboard “Energía Limpia”, en un acto celebrado en el salón de conferencia Juan Ulises García Saleta (Wiche) del Comité Olímpico Dominicano (COD).

La entrega la hicieron Wendy Castillo, ejecutiva de la empresa Seaboard “Energía Limpia” y la atleta Mía Liberato, del seleccionado nacional de voleibol juvenil; y Ángel De la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

La premiación la encabezó Roberto Ramírez, presidente de Fedoclubes, quien estuvo acompañado también de Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); y de las diputadas Olfanny Méndez y Melissa Sánchez, coordinadoras de las Comisiones de Deportes y Juventud de la Cámara de Diputados, respectivamente.

Así como, los veteranos dirigentes deportivos Augusto Martínez, presidente de la Unión Deportiva de la Provincia de Santo Domingo (Udeprosado); y José Esteban Borromé, directivo de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

La copa fue recibida por Zuleyda Monsac, presidenta del club Águilas de Guachupita; el legendario dirigente Luis Rojas, miembro de la directiva; la capitana del equipo superior femenino Sugey Monsac y futura Inmortal del Deporte Dominicana en baloncesto; el dirigente campeón Edwin Amílcar González Leyba; y las jugadoras miembros del equipo.

Las ganadoras

Dioribel Rodríguez, del club San Carlos, fue premiada la Jugadora Más Valiosa de la serie regular, mientras que, en la final, la elección recayó en Mary Coronado, de las Águilas.

Otros galardones importantes que se premiaron fueron el liderato de puntos que lo ganó Vanessa Bautista, de las Laguneras de San Cristóbal; en asistencia la líder fue su compañera Nayeli Morillo; y en los rebotes dominó Anaís Villanueva, de San Carlos.

Además, la Jugadora Más Disciplinada fue Stacy Vargas, de las Dinámicas de Los Alcarrizos; Dannilys Guerrero, de las Turistas del Este, de El Seibo, fue la Novata del Año, y su compañera de equipo Miguelina Batista, se quedó como líder de bolas robadas.

Arisleidy Tolentino, de San Carlos, fue la Defensa del Año; Leslie Rivera, de las Élites de Yamasá, fue la mejor lanzadora desde el arco de tres; y Ernesto Rosario (Yeyeo), de las Élites, fue galardonado como el Dirigente del Año.