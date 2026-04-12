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Santo Domingo Este.- Con la colocación de una nueva línea de conexión directa del acueducto de Barrera de Salinidad y una inversión inicial de 180 millones de pesos, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, prometió resolver definitivamente el abastecimiento de agua potable en el Distrito Municipal de San Luis.

En una jornada del programa “La CAASD Te Escucha” el funcionario adelantó que ya se ha preparado el presupuesto para la licitación en el cual se estipula cambiar las redes de distribución para conectar con la línea principal, lo que daría solución definitiva al tema del agua en ese sector. El mismo le será entregado al padre Juan José Silva de la Parroquia de la comunidad, a la alcaldesa Wendy Cepeda y a los líderes comunitarios.

Fellito Suberví explicó que San Luis posee tuberías de datan de 30 a 40 años, elaboradas en material de asbesto cemento que no aguantan la presión del agua y que tienden a romperse, “entonces para evitar fugas y averías en el momento, es preferible cambiar toda la red”.

Durante un conversatorio con los comunitarios, la alcaldesa Cepeda y con el sacerdote de la Parroquia San Luis Rey de Francia, el ingeniero Suberví sostuvo que el gobierno, a través de la CAASD, ha sido muy enfático con el tema del agua. Recordó la inversión de casi RD$300 millones de pesos en el acueducto del municipio de San Antonio de Guerra, donde se construyeron, además, cinco campos de pozos y se instalaron 42 kilómetros de tuberías de diferentes diámetros.

“El compromiso ahora, son ustedes, la comunidad de San Luis, y en estos dos años, si Dios me lo permite, van a tener agua con mayor permanencia y presión”, manifestó el director de la CAASD.

Durante el encuentro “La CAASD te Escucha” los comunitarios solicitaron darle prioridad a los sectores Invi I y II, El Guilló, Bella Vista, Las Casitas, Sabaneta, La Mina Rusa, y Luz Celeste.

Fellito Suberví dijo que desde la CAASD mantienen una amplia agenda de obras que están en ejecución que abarca todo el Gran Santo Domingo y que los resultados van a ser impactantes. La mayoría de estas obras comenzarán a ser entregadas a partir de 2027.

El director de la CAASD llamó a las comunidades, en este caso a San Luis a trabajar en equipo para buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de cada uno de sus habitantes.

Por otro lado, se refirió al cúmulo de desperdicios sólidos que retiran de las cañadas y que llegan hasta las tomas de los acueductos, como ocurrió el Miércoles Santo con Barrera de Salinidad, el cual tuvo que ser sacado de operaciones para retirar los desechos.

“Esa basura no llega sola, es la gente que la lanza de forma irresponsable. Por eso estamos sosteniendo estos encuentros con las comunidades, esa cercanía con para escucharle y llevar soluciones a los problemas que les afectan en su diario vivir”, enfatizó Fellito.

“La pasada semana estuvimos en Guachupita, con La CAASD te Escucha, conversando con su gente. Allí limpiamos sépticos, filtrantes, colocamos tuberías nuevas, se asfaltaron tramos de calles, entonces queremos ver que la gente se integre y cuide las obras, que no continúen tirando basura en lugares inapropiados, que ayuden a las alcaldías y que den ejemplo; y estoy casi seguro que el cambio se notará”, reiteró.

Fellito dijo que la gente sabe que el agua es un derecho fundamental, pero si el sistema colapsa por los desperdicios que lanzamos, ese derecho también va a desaparecer, por lo que llamó a los ciudadanos a ser conscientes de que el agua hay que cuidarla, preservarla y pagarla.