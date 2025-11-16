Fuente Externa

Santo Domingo Oeste. – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, realizó un recorrido de supervisión de los trabajos de saneamiento de la cañada Guajimía, que beneficiarán a más de 350 mil personas luego de 20 años de espera.

El funcionario se desplazó por los cinco tramos intervenidos actualmente que son: La Ureña, Los Olivos, Buenos Aires, El Indio y Las Caobas, esta última donde se comprometió a construir un área de esparcimiento llamada Caoba Park, con cancha y polideportivo.

Estos cinco tramos comprenden una extensión total de 5.4 kilómetros e incluyen trabajos de encajonamiento de la cañada, construcción de aceras y contenes, así como áreas para el esparcimiento familiar.

Suberví explicó que durante el proceso de saneamiento de estos tramos han ocurrido algunos inconvenientes, como las intensas lluvias caídas recientemente, entre otros, sin embargo, los trabajos no han cesado. Dijo que para el año que viene, espera que la misma esté lista para ser entregada.

“En el gobierno del presidente Luis Abinader sabemos lo importante que es esta obra para los comunitarios que llevan más de 20 años esperando que le resuelvan definitivamente, así que estamos aquí supervisando y tomando carta en el asunto, sobre todo, con algunas situaciones que hemos tenido que enfrentar durante el proceso”, dijo el funcionario.

En ese sentido, Fellito destacó el trabajo que viene desarrollando desde la CAASD con relación a las cañadas y el saneamiento pluvial y sanitario de estas; y en el caso específico de Guajimía, cuyos trabajos impactan a más de 350 mil personas de manera directa.

La cañada Guajimía es la de mayor longitud con casi 17 kilómetros del Gran Santo Domingo y está incluida en el plan integral de saneamiento de 45 kilómetros de cañadas que lleva a cabo la Corporación bajo la gestión de Suberví.

El director de la CAASD dijo que el saneamiento de grandes cañadas y afluentes ha contribuido a la reducción de inundaciones, focos de infección que atentan contra la salud en zonas de gran vulnerabilidad.

Asimismo, aprovechó el recorrido por los cinco tramos del afluente y el contacto directo con los comunitarios, exhortándolos a no tirar desechos en las áreas de trabajo y a contribuir con el orden.

El saneamiento de Guajimía incluyó en su primera fase un estudio de impacto social en las áreas habitadas y la construcción del proyecto habitacional de 344 unidades entregadas en dos etapas por el presidente Luis Abinader.

El director de la CAASD estuvo acompañado de su equipo de trabajo, así como de la diputada por Santo Domingo Oeste, Indira de Jesús, y los regidores miembros de la Sala Capitular del Ayuntamiento.