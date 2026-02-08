Fuente Externa

Santo Domingo, RD. – Frente a más de un centenar de comunitarios de 28 Juntas de Vecinos de Los Alcarrizos, al alcalde Junior Santos y varios regidores, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví anunció el saneamiento pluvial y sanitario de 4,500 metros de cañadas en ese municipio y autorizó un levantamiento para la solución de más de 10 obras solicitadas en el encuentro realizado en la Sala Capitular de esa alcaldía.

Entre las obras que el director general de la CAASD dio prioridad para hacer el levantamiento y el estudio que permita su materialización, está el saneamiento pluvial y sanitario de los sectores Obras Públicas II y el barrio La Fe; la colocación de tuberías en Los Cocos; el alcantarillado sanitario del sector Savica; la construcción de pozos para reforzar el abastecimiento de agua potable; la red de distribución en Villa Linda y la reparación de diversas averías en distintas comunidades.

El ingeniero Fellito Suberví informó que todas las solicitudes hechas por lo comunitarios fueron acogidas y que el equipo técnico de la CAASD realizará las evaluaciones correspondientes para ofrecer respuestas conforme a la planificación establecida.

El funcionario señaló que la intervención y saneamiento de 4,500 metros lineales de cañadas en distintos puntos del municipio forma parte del compromiso del Gobierno de mejorar la calidad de vida de los residentes y reducir los riesgos sanitarios y ambientales asociados a la acumulación de aguas residuales.

Durante el encuentro, el alcalde Junior Santos, el director regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste, general Eduardo Escalante Alcántara, ediles, funcionarios municipales, pastores y presentantes de organizaciones comunitarias agradecieron los trabajos realizados por la CAASD y valoraron positivamente el espacio de diálogo, destacando la importancia de ser escuchados y de mantener una comunicación directa con las autoridades responsables de los servicios básicos.

“Estamos aquí para escuchar a la gente, sus preocupaciones y necesidades y darles respuestas concretas. Nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano con el ayuntamiento y los comunitarios para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en Los Alcarrizos”, expresó el ingeniero Suberví.

El director de la CAASD destacó que esa cercanía con las comunidades es fundamental para desarrollar proyectos que beneficien a cada sector del Gran Santo Domingo. “Nosotros identificamos a través de ustedes sus necesidades para buscarle una solución inmediata”, dijo.

Entre los sectores representados estuvieron Ciudad Satélite Duarte, La Fe, Hato Nuevo, Pueblo Nuevo, Villa Linda III, Villa Laura, El Progreso, San Felipe, Barrio Landia, El INVI, La Esperanza, Los Cocos, Nuevo Camino, El Tamarindo, Los Cerros, Los Libertadores, Alto de Chavón, Canaán, Obras Públicas II, Las Glorias, Nueva Esperanza, San José, residencial Los Hidalgos, Loma Miranda, Las Mercedes, Los Americanos, El Chucho y el barrio Puerto Rico.