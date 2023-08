Fenatrano y Asonaemtra firman acuerdo defender derechos adquiridos de transportistas en corredor  Charle de Gaulle

Fuente externa

Santo Domingo. -La Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) y La Asociación Nacional de Empresarios del Transporte Progresao (Asonaemtra), anunciaron este lunes la firma de un acuerdo para defender los derechos de los transportistas del Corredor de la Charle de Gaulle.

Mediante un documento, ambas organizaciones sindicales señalan que han decidido unir mancomunadamente todos sus esfuerzos, contactos, relaciones, con el fin de ejecutar todas las acciones legales, mediáticas y comerciales para defender los derechos adquiridos, reconocidos y preservados en la Ley 63-17.

Destacaron que el acuerdo es con los reales propietarios de turnos de rutas, ahora socios de las empresas operadoras que suman la mayor participación en el corredor Charles de Gaulle, PACHI TRANSPORTE & TOURS, S.R.L, TRANSPORTE ACUERDO DE LA CHARLES, S.R.L (TRACUDECHA), y TRANSPORTE REYNOSO Y CALDERON S.R.L; y demás empresas operadoras que legalmente se hagan representar por las partes firmantes.

Fenatrano y Sonaemtra aseguran que defenderán los intereses y participación de las empresas operadoras que realmente son quienes tienen derechos registrados, tras haber prestado servicios de transporte por más 30 años en la avenida Charles de Gaulle y parte de la avenida Jacobo Majluta, hasta Perantuen, establecidos en la licencia de operación SPTP -Urb. Núm. 003-2019, emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Ese sentido, comunican al país y al presidente Luis Abinader que ante la falta de cumplimiento del contrato de sociedad para la operación de Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Corredor Charles de Gaulle, firmado en fecha 05 de febrero del año 2019, entre las empresas operadoras y el Grupo Empresas de Transporte Mochotran, S.R.L., dirigido por Alfredo Pulinario (Cambita), debio a que no ha cumplido ningunas de las establecidas hasta la fecha.

Fenatrano y Sonaemtra aseveraron que el Grupo de Empresas de Transporte Mochotran , S.R.L., dirigido por Alfredo Pulinario (Cambita), ha violado el contrato ante citado en todas sus partes, y que por tal razón, procederán a someterlo a las acciones de la justicia.

Indicaron que las palabras del presidente de la República, Luis Abinader, de que en la transformación del sector transporte con la implementación de los corredores «no se quede nadie afuera» ha sido tirada al suelo, por una mafia con apoyo institucional.

Aseguraron que a más de 1 año y cuatro meses de operación no ha habido un solo pago a los accionistas propietarios, no se ha rendido un informe de gerencia, ni tampoco presentado informes financieros auditados como dicta la Ley de Sociedades Comerciales.

No obstante, ambas instituciones del transporte público de pasajeros hicieron un llamado al presidente de la República Luis Abinader para que exija al Intrant, cumplir con su rol de ente regulador responsable.

Indicaron que, en la última implementación de los corredores y de su buen funcionamiento, dada la participación del Fimovit, como para de los corredores por más de cientos dos millones de pesos, (RD$102,000.000,00), y que de este dinero ha sido aprobado el pago de cuantiosas sumas a Alfredo Pulinario (Cambita) , pero sin un solo peso para los accionistas de las empresas, que conforman la operación del Corredor Charles de Gaulle.

Asimismo, Fenatrano y Sonaemtra denunciaron las cancelaciones masivas de chóferes, sin apego a los derechos que les confiere la Ley 16-92 Código de Trabajo Dominicano, y el debido proceso de desvinculación, buscando disminuir aún más la participación de las empresas para quedarse con el Corredor Charles de Gaulle entre 7 u 8 personeros dirigidos por Cambita.

Fenatrano y Sonaemtra hicieron de conocimiento público al país, que actualmente 47 autobuses del Corredor Charles de Gaulle se encuentran sin prestar servicios, detenidos en los parqueos de las terminales de la avenida Jacobo Majluta y Marginal de Las Américas, por diferentes problemas mecánicos y de partes menores.

Agregaron, en ese sentido, que la actual administración actúa sin responsabilidad ante el concesionario para cumplir con el porcentaje de autobuses que deben prestar servicios diariamente, establecido por Intrant en la licencia de operación.

Finalmente, Asonaemtra anunció que ha decido trabajar junto a Fenatrano amparado en la autorización legal siguiente:

En fecha 29 del mes de Abril del año 2023, fue celebrada Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad (Asamblea Mixta) PACHI TRANSPORTE & TOURS, S.R.L, como también de la sociedad TRANSPORTE ACUERDO DE LA CHARLES (TRACUDECHA), S.R.L, mediante la cual fué aprobado mediante la resolución TERCERA, CUARTA Y QUINTA lo siguiente, cito:

«Otorgar poder legal, tan amplio como en derecho fuese suficiente a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE, INC. (Asonaemtra) para continuar con el desarrollo y ejecución, a través de su Equipo Técnico-Legal, del Plan de acción de implementación inmediata, para la necesaria mejoría de la Operación Comercial del Corredor Charles de Gaulle, extensivo a la administración financiera y la preservación de los intereses y derechos de los socios de las empresas operadoras que conforma dicho corredor, representadas en el Grupo de Empresas de Transporte Mochotran S.R.L (G.E.T. Mochotran), como ha sido convenido con el Estado de la República Dominicana, representada por el Intrant mediante licencia de operación SPTP -Urb. Núm. 003-2019 del Corredor Charles de Gaulle (CCH), por ante la Gerencia y Administración del Grupo de Empresas de Transporte Mochotran S.R.L (G.E.T. Mochotran)», entre otras.