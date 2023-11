Figuras sobresalientes del actual Gobierno

Por Antonio G. Reyes Baldwin Como en todos los gobiernos encontramos personalidades que sobresalen por encima de los demás, por el buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, a continuación mencionaremos algunos de ellos, que a mi modo de ver, han realizado aportes encomiables en sus respectivas dependencias.

Luis Abinader: es la figura central del actual gobierno, no lo digo por su condición de presidente vigente, sino por la extraordinaria obra de gobierno que hasta el momento viene llevando a cabo, que sin temor a equivocarme le ha asegurado otro nuevo cuatrienio, como presidente constitucional de todos los dominicanos. Cuál ha sido la clave de su éxito, poner el oído en el pueblo, saber rectificar a tiempo decisiones que por alguna razón no eran del agrado de los ciudadanos, sumado a esto el buen desempeño como estadista y la excelente valoración que goza en los actuales momentos, sin lugar a dudas está en la cima del ranking de la política Dominicana.

Raquel Arbaje: la primera dama de la República, es de esas personalidades que viene efectuando un trabajo continuo y sin pausa, en favor de las clases más humildes de nuestro pueblo, actualmente según mediciones es la personalidad de la República Dominicana, con la mejor valoración del presente gobierno, esto se debe a su forma de ser, su sencillez y el trato cercano dispensado a todo aquel que necesita una mano amiga, o cualquier gestión de índole humanitario.

Lourdes Herrera: es actualmente la directora del despacho presidencial, una de las personas de más confianza del presidente Luis Abinader, pieza fundamental, encargada de coordinar las instrucciones impartidas por el Presidente de la República, desde su nombramiento viene haciendo una labor inmaculada en el ejercicio de sus funciones, la cual ha sido objeto de reconocimiento, por su entrega y compromiso por las mejores causas de la nación.

Rafael Santos Badia: como director general del Infotep, desde que asumió esta dependencia del estado, la ha llevado a otro nivel, pasando de recaudar 242 millones a más de 500 millones, de 7 centros de formación académica, a más de 50 centros bajo su administración, haciendo valer la ley 116 del 1980, que establece el pago de 1% del salario total de la nómina de los empleados de las empresas registradas, además todo el que labora en el infotep, resalta el clima laboral que se vive en esa dependencia del estado.

Samuel Pereira: entre los principales logros del administrador general de banreservas, está la internacionalización del principal banco comercial de la República Dominicana, abriendo oficinas en España y Estados Unidos, sumado a esto, la entidad financiera alcanzo una cartera de crédito RD$ 500,000 millones, cifra récord para un Banco Dominicano, demostrando su eficiencia y emprendimiento, en lo que tiene que ver con trazar políticas nuevas, las cuales están dando frutos y lo más importante muchos dividendos a favor del estado Dominicano.

Otros funcionarios dignos de mencionar que también están realizando y un excelente trabajo son Eduardo Sanz Lovaton (Yayo) al frente de la Dirección General de Aduanas, David Collado, Ministro de Turismo, Carolina Mejía, Alcaldesa del Distrito Nacional, Eilyn Beltrán, asistente del Presidente de la República, entre otros. En cuanto a los funcionarios que no están haciendo un buen desempeño, que los hay en la presente gestión, no me corresponde a mí como miembro del PRM decirlo, esa parte se las dejo a la oposición.