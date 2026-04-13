Fiscalía de Santo Domingo Oeste imparte charla en Villa Paraíso

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Oeste impartió una charla de orientación y prevención ciudadana en el sector Villa Paraíso, del distrito municipal de La Guáyiga, como parte de una iniciativa dirigida a fortalecer el acercamiento entre el Ministerio Público y la comunidad.

La jornada fue encabezada por el fiscal titular Edward López, junto al fiscal Ysidro Pochet, quienes desarrollaron el tema “Perder para ganar”, promoviendo la reflexión sobre la importancia de tomar decisiones responsables y apostar por una convivencia pacífica.

El encuentro permitió un espacio de diálogo directo con los residentes, quienes agradecieron las orientaciones ofrecidas y expusieron diversas inquietudes y problemáticas que impactan al sector.

López exhortó a los comunitarios a denunciar las acciones delictivas que se registren en la zona para accionar dentro de la competencia del Ministerio Público.

Asimismo, Pochet, hizo un llamado a las familias a educar a sus hijos en valores, fomentando el respeto, el amor y la unión familiar como pilares fundamentales para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social.

En la actividad también participó el coronel de la Policía Nacional, Wily Gil, comandante a cargo de la zona de Pedro Brand y de La Guáyiga.