FP asegura que el Gobierno actúa “sin un plan coherente” por falta de visión en Educación

Por Omar Liriano

Santo Domingo. El partido Fuerza del Pueblo aseguró este martes que el Gobierno del PRM “actúa sin un plan coherente” en el sector educativo y mantiene una gestión marcada por un “grave problema de capacidad gerencial”, al considerar que el presidente de la República ignoró la realidad del sistema durante su discurso de rendición de cuentas.

Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, la exministra de Educación y actual titular de la Secretaría de Educación de la FP, Josefina Pimentel, sostuvo que el mandatario presentó “datos aislados y descontextualizados” que no reflejan la profundidad de la crisis del sector.

Pimentel afirmó que la infraestructura escolar constituye “el obstáculo más grave y tangible” de la actual gestión. Recordó que, aunque el presidente destacó la entrega de nuevas aulas, la inversión en infraestructura cayó de RD$19,200 millones en 2014 a RD$6,351 millones en 2025.

Señaló además que la entrega de aulas pasó de 6,775 en 2014 a apenas 1,555 en 2025, según informes oficiales.

La exministra explicó que el actual Gobierno recibió 711 planteles que no pudieron iniciarse por el denominado “nudo legal”, situación que dio origen a la Ley 118-21 con el objetivo de destrabar esas obras.

Sin embargo, indicó que al mes de enero de 2025 solo se habían concluido 200 de esos centros, quedando 511 planteles pendientes. A su juicio, esto evidencia “un grave problema de capacidad gerencial” y un bajo ritmo de ejecución.

Agregó que el gasto en mantenimiento escolar fue de apenas RD$343 millones en 2025, equivalente a RD$43,321 por centro educativo, lo que representa solo el 0.11% del presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación, en contraste con períodos anteriores en los que la inversión en edificaciones llegó a representar en promedio más del 20% del presupuesto ejecutado por esa cartera.

Otro punto crítico señalado por la dirigente educativa fue el fracaso en la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional, financiado por el BID y la Unión Europea por un monto de RD$1,800 millones.

Pimentel explicó que el proyecto buscaba convertir 79 liceos académicos en politécnicos, pero “solo se logró ejecutar un 3.15% del proyecto”, lo que provocó que finalmente perimiera sin poder aplicarse. Para la exministra, este hecho refleja un problema estructural de gestión y planificación en el sector.

La titular de Educación de la FP también cuestionó la interpretación oficial sobre la cobertura en secundaria. Indicó que, aunque el presidente resaltó un leve aumento en la tasa neta, la matrícula muestra una disminución acumulada respecto al período prepandemia.

En la rueda de prensa, acompañada por los miembros de la Dirección Política de la FP, Gisela Romero, Johanny Guzmán y Marcos Cross, así como por el diputado José David Báez y varios vicesecretarios de Educación, Pimentel explicó que alrededor del 25% de los jóvenes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela y que, en el caso específico de los jóvenes de 17 años, el porcentaje supera el 32%.

Además, advirtió que de los estudiantes que ingresan al primer grado del nivel secundario, apenas el 51% logra permanecer hasta el sexto grado, lo que implica que el sistema pierde prácticamente a la mitad de los jóvenes antes de concluir ese ciclo.

En cuanto a los resultados académicos, Pimentel sostuvo que los datos de las evaluaciones diagnósticas muestran estancamiento y retrocesos en áreas como Matemáticas y Ciencias.

Asimismo, alertó sobre el aumento en las tasas de analfabetismo en personas de 15 años o más, que habían descendido a 5.5% en 2019 y que ahora se sitúan por encima del 6.5% e incluso 7%, según distintas mediciones oficiales. En provincias como Elías Piña la tasa supera el 20%, “lo que evidencia profundas brechas territoriales”, indicó.

La dirigente opositora también expresó el rechazo a la propuesta de fusión entre los ministerios de Educación Superior y Preuniversitaria, señalando que no se han presentado estudios técnicos ni análisis de impacto que sustenten esa decisión.

Advirtió que el sector educativo “se ha manejado dando tumbos”, con cambios constantes de rumbo y procesos iniciados que no han sido culminados, lo que genera incertidumbre en la comunidad educativa.

En la parte final de su intervención, Pimentel afirmó que el sistema educativo dominicano “no necesita más anuncios, ni más discursos, ni más promesas”, sino una visión estratégica clara y una conducción coherente que garantice resultados sostenibles.

La maestra Pimentel dijo que la Fuerza del Pueblo entiende que el discurso presidencial omitió los problemas estructurales más urgentes del sistema y reiteró que la educación requiere planificación, ejecución eficiente y liderazgo técnico, no improvisación.