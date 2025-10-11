FP ratifica al ingeniero Pablo Olmo, presidente en SDN

Por José Carmona Sánchez

SANTO DOMINGO RD. – La ratificación del ingeniero Pablo Olmo, como presidente de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte, fue acogida con alegría y satisfacción por la militancia de los diferentes bloques, según miembros de la dirección Central, y presidentes de direcciones medias.

Bienvenido Brazoban y Pedro Castaño de Villa Mella, Ramón Inoa y Wilson Duran en Guaricano, Ramón Altagracia de Sabana Perdida informaron por separado que, el legendario dirigente ha recibido miles de felicitaciones por redes sociales y en visitas a su residencia.

Los dirigentes manifestaron que, la continuidad de Pablo Olmo en la presidencia de Santo Domingo Norte, es un reconocimiento a su desempeño y los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales y congresuales del 2020 y 2024.

Bajo la dirección de Pablo Olmo, en Santo Domingo Norte, la organización opositora alcanzo un gran crecimiento y en las elecciones pasadas obtuvo un 42 por ciento, en el nivel presidencial, tres diputados y cinco regidores, por lo que para el 2028 es garantía de triunfo en el municipio.

La decisión se produce dentro del marco del congreso elector Manolo Tavares Justo y fue saludada y considerada positiva por el licenciado Reynaldo Soriano, miembro de la dirección central, quien fue aspirante a presidir el partido en el municipio.

La confirmación del ingeniero Olmo fue dada a conocer por la Comisión Especial de la Dirección Política para el Consenso y Aplicación de las Reservas, de la cual forma parte el presidente Leonel Fernández. El documento indica que mediante las modalidades de elección, consenso y reserva han sido seleccionados el 87.5 por ciento de presidentes provinciales, 86.0 municipales, 80.0 de circunscripciones, 87.0 de distritos municipales y el cien por ciento de circunscripciones del exterior

El ingeniero Olmo, es presidente de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte desde su fundación, considerado un político abierto, humilde, conciliador, estratega, comprometido y honesto. Un dirigente emblemático de esa demarcación, valorado y respetado fuera y dentro de su partido, fue regidor del Distrito Nacional, dos veces diputado y funcionario del sector eléctrico.