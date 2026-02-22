Por Francisco Javier

Santo Domingo. – El aspirante presidencial y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, recibió un contundente respaldo de los miembros del Comité Central, lo que fortalece su liderazgo y lo posiciona para sus aspiraciones presidenciales.

En la ruta definida por el PLD para escoger a sus aspirantes presidenciales, los miembros del Comité Central fueron convocados al proceso de inscripción y presentación de postulaciones, realizado en un ambiente de unidad, respeto y disciplina partidaria.

En esta primera reunión ordinaria del Comité Central del PLD se evidenció una gran representación y entusiasmo de la dirigencia, que respaldó mayoritariamente a Francisco Javier García, a quien definen como el representante de la unidad del partido y el único con las capacidades para dirigir el país en los actuales momentos.

Francisco Javier ha salido fortalecido de este proceso, en el que los peledeístas manifestaron un contundente apoyo al alto dirigente del partido, fortaleciendo y respetando la institucionalidad, acorde con los ideales del líder y guía, profesor Juan Bosch.