Francisco Javier García lidera preferencia de peledeístas, según encuesta de ACD Media

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Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, encabeza la preferencia entre los miembros de esa organización política con un 42.7 %, según un estudio de opinión realizado por ACD Media.

El sondeo, correspondiente al mes de abril, también posiciona a García en primer lugar cuando se evalúa la población general, donde obtiene un 27 % de respaldo.

De acuerdo con los resultados, ante la población general, Francisco Javier García lidera con un 27 %, seguido de Gonzalo Castillo con 14.3 %; Francisco Domínguez Brito con 7.2 %; y Charlie Mariotti con 3.6 %.

A la pregunta sobre cuál de los aspirantes del PLD está mejor preparado, entre los miembros del partido morado, el 42.7 % favoreció a Francisco Javier García, seguido de Francisco Domínguez Brito con 12.5 %; Luis de León con 5.5 %; Gonzalo Castillo con 4 %; y Charlie Mariotti con 2 %.

La encuesta perfila a Francisco Javier García como favorito entre los aspirantes presidenciales peledeístas, tanto a lo interno del PLD como frente a la población general, donde se evalúan las opciones de liderazgo dentro de esa organización.

Según la ficha técnica, el estudio fue realizado del 11 al 14 de abril de 2026 con una muestra de 1,200 personas, un margen de error de ±2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.

Francisco Javier García es economista y abogado, además de un veterano político y miembro del Comité Político del PLD, con amplia experiencia en la administración pública. Se ha desempeñado como ministro de Turismo, administrador de la Lotería Nacional y de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), consolidando una trayectoria vinculada a la gestión del Estado.