Por Francisco Javier

Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, consolidó su liderazgo nacional al recibir el respaldo mayoritario de miembros de los Comités Central e Intermedios en las provincias de Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Barahona y Azúa.

El viernes, en Puerto Plata, el miembro del Comité Político encabezó un encuentro con dirigentes de los municipios de la provincia, donde recibió un apoyo contundente y mayoritario de la dirigencia peledeísta.

En el marco de esta actividad, también juramentó a dos dirigentes que retornaron a las filas del PLD, convencidos de que su proyecto garantiza el triunfo del partido.

Los juramentados fueron Adams Severino, y Juan Grullón López, de la Fuerza del Pueblo, quienes se reintegran al partido morado con el compromiso de trabajar para que la Estrella vuelva a brillar.

El sábado, la agenda continuó en San Pedro de Macorís, donde se realizó una multitudinaria asamblea con miembros del Comité Central, Comités Intermedios y coordinadores de la región Este, quienes expresaron su respaldo mayoritario al veterano dirigente político.

Mientras que el domingo, las actividades se desarrollaron en Barahona con la región Enriquillo que la componen Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, en la tarde, fue realizada una grandiosa asamblea regional en Azúa, con la asistencia masiva de los miembros del CC de San José de Ocoa, Elías Piña, Peravia, San Juan de la Maguana y Azúa del @pldenlinea nos fortalece., donde Francisco Javier recibió el respaldo absoluto de la matrícula del Comité Central del PLD en la región Sur, fortaleciendo sus aspiraciones de cara a la gran asamblea peledeísta del próximo 22 de febrero.

“El proyecto presidencial de Francisco Javier García inspira confianza, representa la unidad y garantiza el retorno del PLD al poder”, expresó el ingeniero Rafael Lamáis, quien se sumó formalmente al proyecto político.