Francisco Javier García suspende sus actividades políticas por el paso de la tormenta Melissa

Distrito Nacional. — El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, anunció la suspensión de todas sus actividades políticas hasta el próximo sábado, ante los efectos provocados por la tormenta tropical Melissa, que ya comienza a generar fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional.

El dirigente político informó que la decisión fue tomada luego de sostener una reunión con su equipo de trabajo y los enlaces del partido en las diferentes provincias del país, donde se evaluaron los informes meteorológicos y las alertas emitidas por los organismos de emergencia. “Desde este momento hemos dado instrucciones de suspender todas las actividades programadas hasta el sábado”, manifestó García.

Durante su declaración, el aspirante explicó que la suspensión obedece a las advertencias del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), que pronostican acumulados significativos de lluvias en las próximas horas. “Va a caer mucha lluvia, y por eso pedimos a todos los ciudadanos que se protejan y se mantengan resguardados en sus hogares”, expresó.

García hizo un llamado especial a las personas que residen en zonas vulnerables, cercanas a ríos, cañadas o lugares propensos a inundaciones, para que tomen medidas preventivas y eviten exponerse al peligro. “La salud y la vida están primero. No esperen a que la situación se complique. Es momento de actuar con prudencia”, insistió.

Además, exhortó a la población a mantenerse atenta a las orientaciones de las autoridades competentes y acatar las disposiciones emitidas por los organismos de socorro. “Debemos unirnos todos en este momento y seguir las instrucciones oficiales para prevenir tragedias”, dijo.

Francisco Javier García reiteró su compromiso de priorizar la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier agenda política, porque el país necesita calma, responsabilidad y solidaridad. Así como en oración por todos los dominicanos, especialmente por aquellos que viven en las zonas más afectadas.