Francisco Javier García valora la fortaleza, empuje y dedicación de la mujer dominicana

Fuente externa

Santo Domingo. – En ocasión del Día Internacional de la Mujer, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, resaltó la resistencia, la fortaleza y el espíritu luchador de la mujer dominicana.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, haciendo alusión a su madre, Francisco expresó. “A ti, mujer dominicana: fuerte, trabajadora y echada para adelante; y a cada mujer del mundo, la que lucha en silencio y la que alza la voz. En este día no solo las celebramos, también reconocemos todo lo que han tenido que resistir y superar. Gracias por estar ahí, por demostrar que la sensibilidad también es fuerza y por abrir caminos que antes parecían imposibles”.

En el audiovisual, de 53 segundos de duración, Francisco Javier comparte un emotivo mensaje de felicitación y reconoce a la mujer dominicana en su día, al tiempo de agregar que su respeto y admiración no se limitan a una fecha especial.