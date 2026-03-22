Francisco Javier ve falta de plan frente al conflicto de Medio Oriente y señala que salida no debe ser cargar a los consumidores

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Santo Domingo. – Los incrementos en los precios de los principales combustibles evidencian que las autoridades gubernamentales dominicanas carecen de un plan de contingencia ante la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente y que ha provocado alzas del petróleo en los mercados internacionales.

El señalamiento lo hizo el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro del Comité Político de esa agrupación política, Francisco Javier García, quien había alertado que la República Dominicana debía estar atenta ante esa posibilidad.

El gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes, aumentó el viernes RD$10 a la gasolina regular y premium, así como al gasoil óptimo y regular, debido a la escalada bélica en Medio Oriente, una situación que está provocando la mayor interrupción de suministro de petróleo en la historia y que ha elevado el precio del barril WTI en un 70% en lo que va de 2026. Este aumento siguió al de RD$5 que realizó la semana pasada.

Ante esa realidad, llamó la atención en el sentido de que mientras la actual administración gubernamental no da muestra de eficiencia en el ahorro interno, la salida a la problemática no debe ser la elevación de las cargas a los consumidores.

El aspirante presidencial del PLD se refirió al tema durante su participación en una rueda de prensa en el municipio Santo Domingo Este, demarcación en la que se reunió con representantes de diversos sectores de la sociedad, así como dirigentes, militantes y simpatizantes de la organización.

Refirió que desde el principio de la crisis advirtió al gobierno acerca de la necesidad de un protocolo de contingencia, pero que respondió diciendo que tenía cómo hacerle frente, “pero los incrementos en los precios demuestran todo lo contrario”.

Consideró que frente al agitado panorama global hay que actuar con capacidad e inteligencia, porque la preservación de la estabilidad macroeconómica y la paz social resultan fundamentales para los intereses y objetivos nacionales.

Dijo que, si el plan que decían tener los funcionarios del sector económico consistía en el aumento de los combustibles al pueblo dominicano, “entonces la verdad es que carecían de un plan para hacer frente a una eventualidad”.