Por Omar Liriano

Santo Domingo.– La Secretaría de Asuntos Laborales del partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que en el país se estarían produciendo nuevos intentos de eliminar o debilitar el derecho a la cesantía laboral, al tiempo que llamó a su militancia y a la clase trabajadora a mantenerse atentas frente a cualquier iniciativa que represente un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Mediante un comunicado, la organización política afirmó que el Congreso Nacional, controlado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), mantiene paralizado el acuerdo tripartito alcanzado entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores en torno a la modificación del Código de Trabajo, lo que a su juicio genera incertidumbre y abre espacio a maniobras que podrían perjudicar a los empleados.

En ese sentido, la FP advirtió que todo apunta a la existencia de intentos de sectores interesados en alterar aspectos fundamentales del régimen laboral vigente, particularmente en lo relativo a la cesantía, uno de los principales mecanismos de protección para los trabajadores en caso de terminación de sus contratos.

La entidad política consideró inexplicable que una iniciativa que lleva más de una década de discusiones y consensos continúe sin ser conocida ni aprobada, mientras otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo han sido tramitados con rapidez en el Congreso.

Asimismo, cuestionó que, pese a los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo tripartito, se pretenda introducir cambios que no responden a lo pactado, lo que, según indicó, podría romper el equilibrio logrado entre empleadores y trabajadores.

La Secretaría de Asuntos Laborales sostuvo que gran parte de las modificaciones consensuadas incluyen aspectos procesales, flexibilización de la jornada, mejoras administrativas y el fortalecimiento de las facultades del Ministerio de Trabajo para intervenir en la resolución de conflictos, lo que también beneficia al sector empleador al agilizar los procesos.

En ese contexto, la organización reiteró su respaldo a la posición asumida por el movimiento sindical, que ha venido alertando sobre posibles retrocesos en derechos laborales, y exhortó a preservar los avances alcanzados a lo largo de los años en materia de relaciones de trabajo.

De igual manera, hizo un llamado al sector productivo nacional a mantener el clima de estabilidad laboral que ha caracterizado al país desde la entrada en vigencia del actual Código de Trabajo, señalando que dicho marco ha contribuido al crecimiento económico y al equilibrio en las relaciones entre empleadores y trabajadores.

La organización reiteró su llamado a sus miembros y simpatizantes a respaldar las acciones que se desarrollen en defensa de los acuerdos alcanzados y a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de modificar disposiciones que afecten los derechos laborales conquistados.